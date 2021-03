Abendstimmung Naturklang (Foto: Naturklang)

2020 konnte der Veranstalter Naturklang trotz Corona neun Events auf die Beine stellen. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass sich das Zürcher Kollektiv auch in diesem Jahr wieder etwas für seine festivalbegeisterten Anhänger*innen überlegt hat. Der hemmungslose Naturklang-Rave öffnet am 11. September seine Tore und lädt zum The Pool 2021 im Dolder Bad in Zürich ein.

Vor drei Jahren veranstaltete Naturklang mit THE PARK ein ähnliches Event. Das Tagesfestival hatte damals im Frühling 2018 stattgefunden, wie es auch für The Pool ursprünglich geplant war. Laut dem Gründer und Geschäftsführer, Felix Maximilian Ruoff, findet die Veranstaltung dieses Jahr das erste Mal im September statt, da dort die Chancen für ein solches Event realistischer seien. Nicht nur die labeleigenen Residents wie Patrischa, Gianni, AANN und 2M bringen das auf dem Adlisberg liegende Dolder Bad zum Beben, sondern auch Öona Dahl, YokoO und Lee Burridge werden die wummernde Lambda-Labs-Anlage bespielen.

Mit The Pool gestalten die Veranstalter ein Erlebnis für alle Sinne, denn neben der 10.000 Quadratmeter großen, von Bäumen umgebenen Liegewiese sorgen Foodtrucks, Getränke und unabhängige kleine Brands im Wellenbad für unvergessliche Stunden. Dabei achtet das Kollektiv stets auf Nachhaltigkeit und den Einklang mit der Natur. Zusammen mit der Abkühlung nach schweißtreibendem Getanze und dem Austoben an Tischtennisplatten und dem Volleyball-Rasenfeld, steht die Kunst im Mittelpunkt des Geschehens.

Für alle, die Lust bekommen haben, verlosen wir 2 x 2 Tagestickets für The Pool 2021. Schicke dazu bitte deinen Namen und den Namen deiner Begleitung mit dem Betreff Naturklang The Pool 2021 bis Sonntag, den 21. März 2021 um 24 Uhr an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: The Pool

11. September 2021

Line-up: Lee Burridge, YokoO, Öona Dahl, Parallells*live, Gianni, Patrischa, AANN, 2M

Tickets: 69,00 CHF (ca. 62,00€)

Dolder Sports

Adlisbergerstrasse 36

Zürich