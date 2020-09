Die Helvetica auf Zürichsee(Foto: Presse)

Wir berichteten gestern über das Zürcher Kollektiv Naturklang, das besonders mit seinen Open Airs in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Crew hat gezeigt, dass mit einem umsichtigen Corona-Konzept auch Veranstaltungen mit bis 1000 Gästen möglich sind. Nach neun erfolgreichen Open Airs lädt Naturklang nun auf die Helvetica zu einer Bootsparty auf dem Zürichsee ein, um mit einer prächtigen Lambda-Labs-PA das Schiff zum wanken zu bringen. Bespielt wird die Anlage diesen Sonntag von Bedouin, Marc Phil, Masaya, Nexus und Patrischa.

Für alle, die Lust bekommen haben, verlosen wir für The Boat am Sonntag, den 27. September, 2 x 2 Tagestickets. Schicke dazu bitte deinen Namen und den Namen deiner Begleitung mit dem Betreff The Boat Bedouin bis Freitag, den 25. September 2020 um 12 Uhr an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: The BOAT

27. September 2020

Line-up: Bedouin, Marc Phil, Masaya, Matter, Nexus, Patrischa

Tickets: 39,00CHF (ca. 36,00€)

Einlass ab 23 Jahren

Helvetia

Bürkliplatz am Zürichsee

Zürich

www.naturklang.ch