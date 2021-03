Wenn du Musik machst, dein Budget allerdings zu schmal ist, um hochwertig klingende Aufnahmen aufzunehmen, dann bietet AKG einen strahlenden Lichtblick für dich. Denn AKG verlost die einmalige Gelegenheit im legendären Londoner Metropolis Studio aufzunehmen. Bis zum 31. März besteht noch die Chance auf eine Reise an diesen einmaligen Ort, bei der AKG sämtliche Kosten übernimmt. Bedingung dafür ist lediglich die Investition in ein Produkt von AKG, JBL oder Soundcraft. Eine Liste der qualifizierenden Produkte findet ihr hier. Nach Einsendung der Rechnung könnt ihr euch unkompliziert über dieses Formular eintragen – und mit etwas Glück seid Ihr kurz darauf auf dem Weg nach London. Im Gepäck ein schillerndes „Golden Ticket”.

Insgesamt 10 der verheißungvollen Tickets liegen für Euch bereit. Für die glücklichen Gewinner*innen geht es auf eine dreitägige Reise nach London im Wert von jeweils ca. 2.200 Euro. Unterkunft, An- und Abreise sowie alle Spesen werden von AKG übernommen.

Situiert in einem denkmalgeschützten Kraftwerk wurden im Metropolis Studio seit den Achtzigern unzählige Hits und Klassiker produziert. Von Queen über Michael Jackson, Elton John, Amy Winehouse, Lauryn Hill, U2, Adele oder Kendrick Lamar, sie alle haben einige ihrer Welthits im Westlondoner Studio produziert. Wenn ihr Lust habt, einmal selbst in diesen von Musikgeschichte geschwängerten Räumen aufzunehmen, dann ist das eure Chance. Selbstverständlich seid ihr dabei nicht auf euch allein gestellt. Ihr werdet während eurer Zeit im Studio von einer Reihe mit dem Grammy ausgezeichneten Audioingenieuren unterstützt und begleitet.

Doch das ist noch nicht alles. Denn AKG hat sich noch eine weitere Überraschung einfallen lassen. Mit dem Wettbewerb MEINE ZEIT IM METROPOLIS hat eine der Gewinner*innen die Möglichkeit, einen weiteren Tag in den Studios zu verbringen. Dafür wird der gesamte Tag individuell auf die Bedürfnisse der entsprechenden Person zugeschnitten. Sie wird die einmalige Gelegenheit haben zusammen mit den preisgekrönten Audioingenieuren einen Track aufzunehmen und mithilfe der vorhandenen Expertise zu perfektionieren. Ob ihr nun Produzent*innen, oder Sänger*innen seid: Ihr alleine bestimmt, was in eurer Studiozeit passiert.

Um am Wettbewerb MEINE ZEIT IM METROPOLIS teilnehmen zu können, müsst ihr das entsprechende Feld im Formular ausfüllen und euren Soundcloud-Link o.ä. angeben. Außerdem solltet ihr kurz erklären, weshalb euch die Studiozeit helfen würde. Eine Jury bestimmt dann den*die Gewinner*in. Ausgewählt wird anhand der Kriterien musikalischer Qualität, Originalität, Kreativität sowie der eigenen Motivation. Verpasst also nicht diese einzigartige Chance, in die Welt der internationalen Popmusik zu schnuppern. Die Verlosung läuft noch bis 31. März, die Studiotermine sollen im Mai stattfinden.

Also: Warte nicht zu lang! Im Optimalfall gehts nach London, im schlechtesten Fall macht ihr eine Anschaffung, die euer Studioequipment auf ein neues Niveau hebt. – Hier gehts zu den Produkten von AKG.