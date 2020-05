Kenny Dixon Jr. alias Moodymann (Foto: Marie Staggat)

Moodymanns neustes Album trägt den Titel Taken Away. Die 8-Track-starke LP wird am 21. Mai über sein eigenes Label KDJ veröffentlicht. Das Release ist die erste Veröffentlichung des Detroiters seit knapp einem Jahr. Im Juni letzten Jahres wurde Sinner ebenfalls über das KDJ-Imprint herausgebracht. Seit Freitag ist die erste Single des Albums auf Bandcamp erhältlich. Hört hier in den Track „Do Wrong” rein:

Moodymann – Taken Away (KDJ)

1. Do Wrong

2. Taken Away

3. Let Me In

4. Just Stay A While

5. Goodbye Everybody

6. Slow Down

7. I’m Already Hi

8. Taken Away (Moodymann Mix)

Format: Digital & Vinyl

VÖ: 21. Mai 2020