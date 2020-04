Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit dem französischen Trio J-Zbel, der Bassiani-Residentin Newa aus Georgien und dem litauischen Industrial-Veteran Under Black Helmet. Mit ihren aktuellen Lieblingen zeigen sie euch unter anderem tiefschwarzen Techno von Parallx, Breaks von Etapp Kyle oder Avant-Garde-House von Susumu Yokota. Die Verkaufsseite wird präsentiert vom Pariser Plattenladen Yoyaku.

J-Zbel (Frankreich)

J-Zbel (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Terror Feedback Industry – Hyperion [Vernacular]

02. Pavel K. Novalis – Form Follows Function [Molekül]

03. Cristian Marras – R.I.P (Inhalt Der Nacht & Echoes Of October Remix) [Rebels Conspiracy]

04. Special Request – VORTEX 150 [Houndstooth]

05. Computor Rockers – Computor Interface [Breakin’]

06. Julian Muller – Justiciary [RAW]

07. Lucass P – Nasty Business (Mayeul & JKS Remix) [Molekül]

08. Parallx – The Unseen [R-Label Group]

09. Repro – Believe In Credit [KAOS]

10. Red Scan – Unstable Mind [Union Trance Mission]

Lieblings-LPs:

01. Djrum – Portrait With Firewood [R&S]

02. J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up [BFDM]

03. Shakta – Silicon Trip [Dragonfly]

Newa (Klockworks / Bassiani, Tbilisi)

Newa (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Schacke – Role Modeling [Intrepid Skin]

02. Nicole – Inside [Eerie]

03. Sinfol – Personal Change [Anagram]

04. David Löhlein – Muesca [SK Eleven]

05. HVL – No Comply [Hypercolour]

06. Bjarki – Safety Savage [Hellcat Industries]

07. Antigone – Dance [Trip Recordings]

08. Etapp Kyle – Nolove [Ostgut Ton]

09. Blue Hour ‎– Devotion (Rave Mix) [Blue Hour]

10. Troy – Ttfo [Klockworks]

Lieblings-LPs:

01. Unknown Artist ‎– TOPP010 [Music For The Other People Place‎]

02. Stojche – Urban Chaos LP [Tangible Assets]

03. Alva Noto & Anne-James Chaton ‎– Alphabet [Noton]

Under Black Helmet (Code Is Law / MORD, Litauen)

Under Black Helmet (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Black Kawa$aki Ninja & Janzon – Fresh Kid Ice [Low Life Club]

02. P.E.A.R.L. – Poor Lord [KAOS]

03. Farrago – Fall To Ruin [LENSKE]

04. Under Black Helmet – Mute (Remco Beekwilder Machine Funk Remix) [Code Is Law]

05. David Löhlein – Altai (Rene Wise Remix) [Vision Ekstase]

06. Bas Mooy & Jeroen Liebregts – Ash [MORD]

07. Eduardo De La Calle – My Own Transition [Hivern Discs]

08. MRD – First Love [ARTS]

09. Dopplereffekt – Telomere (Original Mix) [Leisure System]

10. D. Dan – Switchblade (Descendant) [Lobster Theremin]

Lieblings-LPs:

01. Susumu Yokota – Sakura [Leaf]

02. Container – Scramblers [Alter]

03. Restive Plaggona – Bonded Labor [Several Minor Promises]

Yoyaku (Paris)

Yoyaku (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Arno – Rhythm & Flow [Polyson]

02. J. – Nebula [Janeret]

03. Paolo Mosca ‎– La Teoria Delle Stringhe Vol. 2 [Slow Life]

04. TWO95 – Various Artists [Autodidact]

05. Lawrence – Moonlight [Giegling]

06. Alec Falconer ‎– The Boat EP [Art Of Dark]

07. Audio Werner – Do You Know ? [DYKH]

08. Teluric – Intelligent Interaction [No Label]

09. IRENICSPC006 – Various Artists [Irenic]

10. Gathaspar – HWLS002 [Howl]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Four Tet – Sixteen Oceans [Text Records]

02. Roger Gerressen – Heading In A Backwards Direction LP [Yoyaku]

03. Traumer – Assembling Pieces [Berg Audio]

04. Caribou – Suddenly [City Slang]

05. Audient – Del Este [Audient]