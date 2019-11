Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Für die Erstellung der Groove Charts (Oktober/November 2019) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt: Adlas, Afra, AIROD, Amotik, Answer Code Request, Benjamin Fröhlich, Borusiade, Bryan Chapman, Christian S, Conforce, Curses, Denis Stockhausen, DJ Brom, Fadi Mohem, Fiedel, Freddy K, Gosu Store Frankfurt, Groove Attack Recordstore, Gustaaf, Good Timin, Inland, ISAbella, Jamaica Suk, JKS, Kassian, Kellerkind, Lexx, Light Of Other Days, Locked Groove, Luca Durán, Luuk, Lund & Rønde, Mark Broom, Marie Montexier, Mathias Schaffhäuser, Michel de Hey, Miran N, Mor Elian, Nachtbraker, neinzer, Nikola Mazzetti, Niko Schwind, Orson Wells, Pablo Mateo, Perel, PRIOLEAU, Red Rack’em, Richard von der Schulenburg, Ruf Dug, Rush Hour, Samo DJ, Serendeepity Records, Shapednoise, Skydiver Records, Steffi, Stikdorn, Sybil, Tasha, Technique Tokyo, The Vision, Transparent Sound, Troy, Vermeer, Victor, Vincent Grabowski, Vincent Neumann, youANDme

Top 30 Singles

1. Blawan – Many Many Pings [Ternesc]



2. Karenn – Crush the Mushrooms [Voam]



3. Adiel – Musicofilia [ARA]



4. Anunaku – Whities 024 [Whities]



5. CZ Wang & Neo Image – Just Off Wave (feat. Separated at Birth) [Mood Hut]

6. Incentive – You [Sleeve Records]

7. Deesigner – Too Many LFOs [Yappin’]

8. Cadans – Pierce [Neighbourhood]

9. FJAAK – Phonox [FJAAK]

10. Neu Verboten – Early Bab [Infoline]

11. Toyin Agbetu Presents Nemesis – The Transgressive Storm EP [Frame Of Mind]

12. Aurora Halal ‎- Eternal Blue (Wata Igarashi Crossing Remix) [Mutual Dreaming Recordings]

13. Floating Points – Last Bloom [Ninja Tune]

14. C.L.A.W.S – Into the Eyes of the Zombie Queen [Squirrels On Film]

15. Skatebård, Crystal Bois – Conga / Live at Skurkeklubben [Sex Tags Mania]

16. Tom Of England – Sex Monk Blues [L.I.E.S]

17. Vin Sol – Supernatural EP [Craigie Knows]

18. Gonno & Nick Höppner – Lost EP [Ostgut Ton]

19. Jeigo – Flurella (Ex-Terrestrial Remix) [Air Miles]

20. Theo Parrish – What You Gonna Ask For [Sound Signature]

21. Photonz – Baggy Kru [Naive]

22. Shadowax – Nikolai Reptile [трип]

23. Hoover – Hoover 1-3 [Hoover]

24. Furious Frank – Ahora Si [Butter Sessions]

25. Headie One & Skepta – Back To Basics (Floating Points Remix) [Relentless Records]

26. Rhyw – Tap to Resume [Seilscheibenpfeiler Schallplatten Berlin]

27. Adam Strömstedt – Redfern EP (KANN)

28. Dold – Queen [Blue Hour]

29. Herbert – I Hadn’t Known / So Now [Accidental Jnr]

30. Plaid – Maru (Skee Mask Remix) [Warp]

Top 10 Alben & Compilations

1. Barker – Utility [Ostgut Ton]



2. rRoxymore – Face to Phase [Don’t Be Affraid]

3. Kim Gordon – No Home Record [Matador Records]

Foto: Facebook (No Home Record)

4. Afrodeutsche – Break Before Make [Skam Records]

5. Karenn – Grapefruit Regret [Voam]

6. J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up [Brothers From Different Mothers]

7. E-Saggila – My World My Way [Northern Electronics]

8. Aadvarck ‎– Monkey Formula [Crowd]

9. Lexx – Cosmic Shift [Phantom Island]

10. Byron The Aquarius – Astral Traveling [Mutual Intentions]