Foto: Press (Marc Romboy)

Am 28. September gastiert der Systematic-Betreiber Marc Romboy im Planetarium Bochum und eröffnet dort die Veranstaltungsreihe DJ&SPACE, in derem Zuge unter anderem auch Dr. Motte die Kuppel beehren wird. Dazu passt auch Romboys aktuelles Projekt, das Konzeptalbum „Voyage de la Planète”, auf dem der Mönchengladbacher in bester Techno-Tradition futuristisch in die Weiten des Alls schielt. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, kann hier Tickets gewinnen!



Wir verlosen 1×2 Tickets für DJ&SPACE mit Marc Romboy im Planetarium Bochum! Zum Mitmachen einfach eine Mail mit eurem vollen Namen, dem eurer Begleitung und dem Betreff RomboySpace an gewinnen@groove.de senden. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 27. September, um 14 Uhr.

Groove präsentiert: Klangsphäre Festival 2019 / DJ&SPACE

25. und 26. Oktober 2019

Line-Up: Hior Chronik, Murcof, Sky H1,Stefan Gubatz, Stephan Mathieu, Vitor Joaquim

Tickets: 20€ pro Festivaltag

DJ&SPACE:

28. September 2019: Marc Romboy (Tickets)

25. Januar 2019: Klaus Fiehe (Tickets)

14. März 2019: Dr. Motte (Tickets)

Klangsphäre Festival 2019 / DJ&SPACE

Zeiss Planetarium Bochum