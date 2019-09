Foto: Presse

Floorplan kündigen ihr neues Album Supernatural auf dem englischen Label Aus Music an. Robert Hood, der sonst eher als Protagonist des Minimal Techno in Erscheinung tritt, produziert auch unter dem Alias Floorplan. Seit 2016 ist seine Tochter Lyric mit dabei.

Auf zehn Songs präsentiert das Duo eine erfrischende Mischung aus treibendem Detroit Techno und deepem Chicago House. Wie üblich mischen sie das Ganze mit allerlei Samples von alten Soul- und Gospelplatten. So entsteht ein homogener Sound, der trotz seines klaren Fokus auf den Dancefloor auch im heimischen Wohnzimmer funktioniert.

Am 19. Oktober erscheint zunächst eine Single-Auskopplung auf Vinyl, ab 08. November ist das Album dann komplett auf CD, Vinyl und digital erhältlich.

Floorplan – Supernatural (Aus Music)

01. There Was A Time

02. Dance Floor

03. Oasis

04. Fiyaaaa!

05. Brothers & Sisters

06. His Eye Is On The Sparrow feat Carol Otis

07. Co Co

08. Song Like This !

09. I Try

10. Generations From Now

Format: Vinyl, CD, digital

VÖ: 08. November 2019