Foto: Altinell (Pär Grindvik)

Stockholm LTD feiert das 15. Jubiläum und Label-Boss Pär Grindvik durchstöbert seinen umfangreichen Backkatalog, um mit einem beeindruckenden Remix-Paket aus fünf gravierten Vinyl-Singeln aufzufahren. Nach Reworks von Shifted, Damon Wild oder Anthony Linell steht jetzt die vierte Platte mit Tracks von Solid Blake und Art Alfie an. Der Kopenhagener Produzent verwandelt das fluffige Original mit brachialer Kickdrum und zischenden Claps in ein Bass-Monster und lässt die unbeschwerte Melodie in diesem Kontext plötzlich gespenstisch klingen, während sein Stockholmer Kollege einen dubbigen Techno-Entwurf abliefert. Anfang Juli folgt dann noch die letzte 12″ mit Remixen von Physical Therapy und MM/KM aka Mix Mup und Kassem Mosse.

Wir präsentieren Pär Grindviks “Silent Below Deck” im Solid Blake-Remix als exklusive Premiere und wünschen Stockholm LTD alles Gute! Übrigens: In seinem GROOVE-Podcast vom Dezember 2017 mixt er in einer guten Stunde sage und schreibe 43 Tracks.

Pär Grindvik – Sthlm LTD 15Y-4 (Stockholm LTD)

Pär Grindvik – Silent Below Deck (Solid Blake Remix) Pär Grindvik – The Marlton (Art Alfie Remix)

Format: 12″

VÖ: 17. Juni 2019