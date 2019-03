Foto: Deton 8 (Twisted Electronics)

Aktuelle Neuankündigung aus dem Hause Twisted Electrons: Der Deton 8. Ein gerade mal Handflächen-großer Hybrid aus 8-Bit-Sampler und Drum-Synthesizer. Trotz seines knuffigen Formfaktors liest sich die Feature-Liste erstaunlich reichhaltig: Neben USB-, Hardware-Midi und Sync In/Out, kann die Drum-Synthese acht verschiedene Sounds generieren. Sogar die Modulation von Pitch und Decay pro Step ist möglich. Daneben stehen acht verschiedene Stotter-Modi, Delay, Ringmodulation, Verzerrer und ein globaler Pitchshifter für die Live-Performance bereit. Damit nicht genug, gibt es sogar eine Sidechain-Kompression-Emulation und einen Zufallsgenerator. Darüber hinaus sollen sich eigene Sample-Drumkits via USB in den Speicher verfrachten lassen. Der angegebene Preis von 255,- Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) scheint da durchaus angemessen zu sein.

Das erstes Preview des Herstellers hört sich jedem Fall schon mal gut an (und sieht auch hübsch aus):

Hier die vollständige Feature-Liste:

• USB-MIDI

• Hardware MIDI

• SYNC IN

• SYNC OUT

• 16 patterns of 1-16 steps each

• Chain up to 16 patterns in a row to make a song

• 8 Voices (Kick, Snare, Metal (hats), Clap, Can (tinny sounds), Tom, Nut (woody sounds), SYNTH (NES inspired triangle wavetable synthesizer, with arp that can be shaped to a square).

• Pitch and decay modulation per step on every voice

• 8 hands on Stutter modes: Beat repeat (with variable rate), Forward granular, Reverse granular, Pendulum granular (scratch), buzz/texture , random granular (noise generation), spin up, spin down

• Forward & Reverse sample playback per track

• Delay with variable delay time and pitch decay (upwards and downwards)

• Ring mod effect with variable frequency

• Global pitch shift

• Copy/Paste patterns

• Real time pattern recording with optional metronome

• Tap tempo

• Swing

• Mute/Solo a track

• Drive any voice into distortion

• Sound variation knob for Kick (add sub), Snare (add noise/snappy), Hats (change texture) and Synth (arpeggiate)

• Pump aka sidechain compression emulation (any track can “duck” the others for the pumping/breathing effect)

• Pattern clean and randomize for accidental magical beats

Herstellerseite