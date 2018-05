Foto: Lighuen Desanto (Music On)

„Ich denke schon seit Tagen an den Music On-Saisonbeginn“, erklärt Leon. Gemeinsam mit Mastermind Marco Carola wird er die nächste Music On Ibiza-Spielzeit auf der Terrace im Amnesia einläuten. Im Techno-orientierten Club Room schlagen zwei alte Bekannte auf, die wie der Italiener zur Music On-Familie gehört: Joey Daniel steht zum mittlerweile zweiten Mal bei der Eröffnungsfeier hinter den Decks, das Duo Neverdogs gehört fest zum Stamm von Carolas Tech-House-Sippe. Dazu gesellt sich an diesem Abend ein ganz besonderer Gast: Stacey Pullen ist seit Ende der achtziger Jahre aus dem Techno-Geschehen nicht mehr wegzudenken und bringt in seinen mitreißenden Sets alte Hits mit neuen Bangern zusammen. „Du musst die Geschichte schon kennen, um Geschichte zu schreiben“, sagte er nicht ohne Grund im August 2016 im Interview zu seinem Beitrag zum Groove-Podcast. Am 18. Mai wird genau das im Amnesia getan – was wäre schon geschichtsträchtiger, als die siebte Saison einzuläuten?



Music On Ibiza

18. Mai 2018

Line-up: Marco Carola, Leon, Stacey Pullen, Joey Daniel, Neverdogs

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien