Foto: Unbekannt (Dixon)

Vor 20 Jahren standen Dixons Pläne für ein eigenes Label noch in weiter Ferne. Der Innervision-Mitbetreiber war damals Resident des Berliner Clubs WMF und dort vor allem für seine Warm-Up-Sets bekannt. In seinen Charts From The Past aus der Juli-1997-Ausgabe der Groove dominieren French-House-Tracks, außerdem gibt es einen Bootleg von Chez Damier und ein Stück des Berliner Duos Cab Drivers zu hören.