Alle Ergebnisse unseres Leserpolls findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe.

Die Überraschung findet sich auf dem zweiten Platz: Langsam, aber stetig ist der Aufstieg von Gerd Janson. Vor zwei Jahren schaffte es der ehemalige Groove-Autor erstmals in die Top Ten, vergangenes Jahr dann schon auf Platz 3 und dieses Mal verhinderte nur Platzhirsch Sven Väth die Platzierung ganz oben. Bemerkenswert auch die Top-Ten-Neuzugänge The Black Madonna und Job Jobse, ein paar Plätze bergab ging es hingegen für DVS1, Âme und vor allem Maceo Plex.

01. Sven Väth

02. Gerd Janson

03. DJ Koze

04. Dixon

05. Rødhåd

06. The Black Madonna

07. Marcel Dettmann

08. Roman Flügel

09. DVS1

10. Job Jobse

11. Ben Klock

12. Âme

13. Konstantin Sibold

14. Ben UFO

15. Motor City Drum Ensemble

16. Solomun

17. Tale Of Us

18. Acid Pauli

19. Kobosil

20. Nina Kraviz