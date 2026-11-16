Varco Vivo – Limen (Varco Vivo)

Mit Limen veröffentlichen Francesco Tedeschi und Diego Pedemonte ihre erste gemeinsame EP auf dem Label, das ebenso heißt ihr gemeinsamer Alias. Die fünf Varco-Vico-Tracks bewegen sich zwischen Techno, House, Electro und industriellen Klangexperimenten. Der Titeltrack eröffnet mit schnellen Beats und einem schwungvollen Rhythmus, dessen Intensität sich über sechs Minuten immer wieder verschiebt. Druckvolle Passagen wechseln sich mit ruhigeren Momenten ab, in denen sich der Beat zurücknimmt, bevor er erneut an Fahrt gewinnt.

Mit den entstandenen Erwartungen spielt der nächste Track „Horror“: Was zunächst beinahe friedvoll und harmonisch klingt, entwickelt nach und nach eine unbehagliche Stimmung. Schrille Klänge, unregelmäßige Sounds und subtile Hintergrundgeräusche legen sich über den schnellen Rhythmus und werden dem Namen des Tracks gerecht.

Mit „Endless Nights“ schlägt Varco Vivo eine deutlich housigere Richtung ein. Claps, Drums und eine zunehmend präsente Melodie verleihen dem Stück einen tanzbaren Charakter. Flüchtig auftauchende und wieder verschwindende Vocals ergänzen den sich stetig aufbauenden Sound.

Mit einer anderen Klangästhetik überrascht „We Come And Go“. Synthesizer, subtile Vocals und schauerartige Elemente erzeugen eine mysteriöse, beinahe tranceartige Stimmung.

Den Abschluss bildet „Tirannia“, der digital exklusive Bonustrack. Mit seinem industriellen Charakter, kratzenden Sounds und unregelmäßigen rhythmischen Elementen ist er der offensivste Beitrag der EP.

So unterschiedlich die fünf Tracks in ihren Vibes und Klangästhetiken auch ausfallen, verbindet sie eine gemeinsame Grundatmosphäre. Varco Vivo gelingt es, stilistische Brüche zuzulassen, ohne den roten Faden zu verlieren. „Limen“ lebt gerade von diesem Spannungsverhältnis zwischen klanglicher Vielfalt, rhythmischer Direktheit und einer unterschwelligen Unruhe, die sich durch die gesamte Veröffentlichung zieht. Madu Abeysekera