Alle Ausgaben der Platten der Woche findet ihr hier.
Christian AB – Audiotronix (Clone Store Only Series)
Christian AB ist einer der stärksten jungen Producer an der Schnittstelle zwischen Minimal- und Dubhouse. Seine Tracks kommen mit einer ungewöhnlichen Nonchalance daher und werden nach und nach auf gänzlich unerwartete Weise mitreißend. Diese vier starken Tracks von ihm sind nur bei Clone Records in Rotterdam erhältlich. Die dominante Bassfigur von „Audiotronix“ erinnert an Silicone Souls packendes „Right On“, „Get’s Deeper Than Dat“ lebt von einer hüpfenden Bassfigur, die sich in träumerischen Klängen verliert und mit dem charakteristischen Eistaucher-Sample ein Take auf 808 States „Pacific State“ ist. „Self Reflect“ ist nervös, erinnert an den kurzatmigen Funk von Chicago-House-Held Mike Dunn und erdet diesen in stehenden Orgeltönen. Das entgrenzte „Dallas Darling“ verbreitet mit einem durchlässigen Groove und dahingeworfenen Chords Closing-Stimmung. Alexis Waltz
Franz Jäger – Man with Seven Heads (Hayes)
Franz Jäger heißt eigentlich wie eine viel zu teure Lautsprechermarke, aber das ist egal. Wer nicht komplett auf der Zartbitterschokoladenseite des Mondes lebt, könnte den Schweden bisher vor allem als ziemlich ambitionierten Beatmaker erlebt haben, der das verkokelte Abdulla-Rashim-Erbe der Zehnerjahre ins Gegenwartsgrauen einer Head-High-Platte überführt. Die neue EP bei Hayes hat jedenfalls sieben Köpfe und acht Tracks. Und es, entschuldigen Sie: groovt. Was ganz selbstverständlich ist, es ist ja Techno, Minimal, Tech-House – die drei Wörtchen, mit denen man auf jeder Afterhour binnen Sekunden Gesprächspartner verliert. Die Percussion sitzt trotzdem dort, wo andere Platten ihre Gefühle abladen. Und von Gefühlen ist hier erfreulich wenig zu merken, was nach mehreren Jahren Podcastbeichten fast wie Urlaub wirkt. Ab und zu taucht übrigens ein Melodieskelett auf, aber da ist man schon wieder woanders. Hören, kaufen, noch mal hören. Bevor es der Berghaintouri tut. Christoph Gleich
Juan Atkins – Back To Basics Part 1 & 2 (Metroplex)
2004 steckte Detroit Techno in einer Retro-Phase. Juan Atkins antwortete mit „Back To Basics“, erschienen auf New Religion, dem Label seines britischen Weggefährten Kirk Degiorgio. Nun sind beide Teile nochmal erschienen. „Track Ten“ ist eine schöne, deepe und poetische Hommage an den britischen Breakbeat-Sound, die an 4Hero erinnert. Degiorgio fasst den Track in seinem Mix klanglich subtiler. Der „Move Mix“ überrascht mit einer ungewöhnlich humorvollen Note: eine verspielte, cartoonhafte Funk-Miniatur. „Catastrophy“ spinnt den Witz mit einer Stop-and-Go-Dynamik weiter. „Dusk Till Dawn“ wirkt wie eine Satire auf den Ballertechno der späten Neunziger, bis schrille Achtziger-Sounds den Track aufbrechen und unerwartet das Detroit-Pathos erstrahlen lassen. Zwei Platten, die zeige, wie souverän Atkins mit der eigenen Geschichte spielen konnte. Alexis Waltz
Sohrab – Santouri (Shahr Farang)
Santouri erscheint auf Shahr Farang, einem Label im Iran, wo eine Kickdrum vermutlich mehr Mut braucht als bei uns ein Kommentar unter einem Spiegelartikel. Übrigens für alle, die gerade heimlich googeln: Die Santur ist ein Hackbrett. Da haben schon ähnliche Biografien bewiesen, dass man darunter gut und gern mal einen Beat klemmen kann. „Sange Sabour” heißt dafür Stein der Geduld. In der Legende erzählt man dem Stein seine Geheimnisse, bis er platzt. Man kennt das vom Anstehen vorm Berghain, nur dass der Stein wenigstens zuhört. Dazu Gesang auf Persisch, von dem man kein Wort versteht und sich trotzdem besser informiert fühlt als nach der Tagesschau. Auf der B-Seite ringen Kick und Bass in „Rise” miteinander wie zwei Kandidaten bei Promi Big Brother um die letzte Matratze. Die Percussion swingt, die Akkorde rasseln, und irgendwer im Club fragt garantiert nach dem Tracknamen, um ihn dann falsch zu schreiben. Exotisch ist an dieser Platte nur der Blick des Rezensenten. Sohrab klingt zu Hause. Christoph Gleich
Varco Vivo – Limen (Varco Vivo)
Mit Limen veröffentlichen Francesco Tedeschi und Diego Pedemonte ihre erste gemeinsame EP auf dem Label, das ebenso heißt ihr gemeinsamer Alias. Die fünf Varco-Vico-Tracks bewegen sich zwischen Techno, House, Electro und industriellen Klangexperimenten. Der Titeltrack eröffnet mit schnellen Beats und einem schwungvollen Rhythmus, dessen Intensität sich über sechs Minuten immer wieder verschiebt. Druckvolle Passagen wechseln sich mit ruhigeren Momenten ab, in denen sich der Beat zurücknimmt, bevor er erneut an Fahrt gewinnt.
Mit den entstandenen Erwartungen spielt der nächste Track „Horror“: Was zunächst beinahe friedvoll und harmonisch klingt, entwickelt nach und nach eine unbehagliche Stimmung. Schrille Klänge, unregelmäßige Sounds und subtile Hintergrundgeräusche legen sich über den schnellen Rhythmus und werden dem Namen des Tracks gerecht.
Mit „Endless Nights“ schlägt Varco Vivo eine deutlich housigere Richtung ein. Claps, Drums und eine zunehmend präsente Melodie verleihen dem Stück einen tanzbaren Charakter. Flüchtig auftauchende und wieder verschwindende Vocals ergänzen den sich stetig aufbauenden Sound.
Mit einer anderen Klangästhetik überrascht „We Come And Go“. Synthesizer, subtile Vocals und schauerartige Elemente erzeugen eine mysteriöse, beinahe tranceartige Stimmung.
Den Abschluss bildet „Tirannia“, der digital exklusive Bonustrack. Mit seinem industriellen Charakter, kratzenden Sounds und unregelmäßigen rhythmischen Elementen ist er der offensivste Beitrag der EP.
So unterschiedlich die fünf Tracks in ihren Vibes und Klangästhetiken auch ausfallen, verbindet sie eine gemeinsame Grundatmosphäre. Varco Vivo gelingt es, stilistische Brüche zuzulassen, ohne den roten Faden zu verlieren. „Limen“ lebt gerade von diesem Spannungsverhältnis zwischen klanglicher Vielfalt, rhythmischer Direktheit und einer unterschwelligen Unruhe, die sich durch die gesamte Veröffentlichung zieht. Madu Abeysekera