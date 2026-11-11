ADE- und IMS-Alternative Malta Music Summit : „Schweiß-an-der-Decke-Momente und Community-Vibe statt Smartphone-Paraden“

- Advertisement -

- Advertisement -

Wie sieht die Zukunft der Musikindustrie aus und wer gestaltet sie mit? Beim zweitägigen Music Summit Malta trafen Investor:innen auf Musiker:innen, DJs auf Start-up-Macher:innen und Festivalbetreibende auf Music-Tech-Unternehmen.

In Panels, Workshops und persönlichen Gesprächen ging es um neue Geschäftsmodelle, technologische Entwicklungen und die Herausforderungen einer sich wandelnden Branche. GROOVE-Autorin Madu Abeysekera war auf Malta vor Ort, um sich ein Bild davon zu verschaffen, wie man sich mit dem MSM ein zweites wirtschaftliches Standbein neben dem kriselnden Gaming-Sektor erschaffen will.

Es ist ein früher Mittwochmorgen im Oktober. Voller Vorfreude bin ich auf dem Weg zum Flughafen BER. Für die nächsten drei Tage fliege ich zum Music Summit nach Malta – dem kleinen Inselstaat im Mittelmeer, südlich von Sizilien und nördlich von Libyen. Ein Ziel, das ich so noch nicht auf dem Schirm hatte, denn anders als das ADE in Amsterdam oder der IMS auf Ibiza ist die Konferenz für elektronische Musik auf Malta noch ein unbeschriebenes Blatt. Vermutlich wird sich das in den nächsten Tagen ändern.

Auf Malta angekommen, werde ich mit einem Shuttle zur Location von Music Summit Malta gefahren, das sich in den nächsten zwei Tagen im Hard Rock Hotel in St. Julian’s abspielt. Das Event ist hier allgegenwärtig: Banner schmücken den Flur im Eingangsbereich, Organisator:innen und Besucher:innen der Konferenz laufen geschäftig durch das Hotel.

Blick auf St. Julian vom Hard Rock Hotel Malta (Foto: Madu Abeysekera)

Vom Balkon aus blickt man auf eine strahlende Küste mit azurblauem Wasser. Abends rücken die belebten Restaurants, Bars und Lichter der Gebäude, die sich im Meer spiegeln, in den Vordergrund. Die Geräuschkulisse ist reizüberflutend: Stimmen, Autos, Meeresrauschen und… Musik, die durch die Luft hallt.

Für ein Warm-up am heutigen Mittwochabend sorgt Niko Jay: Ein Malteser DJ und Produzent, der gerade einmal zwölf Jahre alt ist und kürzlich seine erste EP veröffentlicht hat. Schon früh wurde er durch die elektronische Musik seines Vaters, Owen Jay, geprägt, der ebenfalls eine lokale Bekanntheit in der DJ-Szene ist. Niko selbst legt nur Vinyl auf. Seine frühe Leidenschaft für die Musik spiegelt das Potenzial wider, das die Musikszene von Malta bereithält, mutmaße ich.

Allzu lang wird an dem Mittwochabend nicht getanzt – schließlich beginnt morgen Vormittag die Konferenz. Melchior Sultana beendet den Abend und sorgt mit Deep House und hypnotischen Underground-Sounds für das perfekte Ambiente im Big Ron’s, einem Plattenladen, der gleichzeitig eine Bar ist. Auch nach Mitternacht herrscht in St. Julian’s ein belebtes, touristisches und lautes Partygeschehen bis in die frühen Morgenstunden.

Niko Jay (Foto: Instagram/nikojaymt)

Der Auftakt von Music Summit Malta erfolgt mit einer Eröffnungsrede von Aidan Somers – Produzent, Musiker, Gründer der AISO Academy für Nachwuchsmusiker:innen und Schlüsselfigur der Konferenz. Als Gründer von Music Summit Malta wirkt Aidan erstaunlich bodenständig: Er trägt eine knielange Shorts und ein lockeres Hemd. Seine blonden langen Haare liegen offen und lässig auf seinen Schultern. Aidan erklärt, wo für ihn das besondere Potential von Malta liegt.

Jenseits von Gaming

Die Insel zwischen Europa und Nordafrika ist ein idealer Ort für einen interkontinentalen Music Hub. Das Potential der lokalen Community liegt im Export immaterieller Güter, argumentiert Somers. „Musik muss man nicht verschiffen, man muss Menschen nur in einen Raum zusammenbringen und machen lassen“, ist er überzeugt.

Doch welche Strukturen sind nötig, damit aus Malta ein internationaler Player in der Musikszene wird? Matthias Strobel-Hohmann von MusicTech Germany bringt das Berliner Modell als Beispiel: Radikale künstlerische Freiheit und strukturelle Offenheit wirken als Magnet für Kreative aus der ganzen Welt. Dagegen setzt Jenny Björk von Nordic Music Tech auf den isländischen Weg: Erst sollte das lokale Ökosystem mit solider Infrastruktur krisenfest gemacht werden, bevor man internationale Acts involviert.

Aidan Somers (Foto: Marz.co/Marcelo Zuleta)

Der eigentliche Joker der Insel liegt allerdings an der Schnittstelle zu Tech und AI. Dabei sind sich die Debattierenden einig: Maltas florierende Gaming- und Tech-Industrie bietet das Fundament für dessen Musik und Clubkultur als global konkurrenzfähiges Kreativzentrum. Malta hatte früh auf die Regulierung der Gaming-Branche gesetzt, weshalb sich dort viele Glücksspielanbieter niedergelassen haben. Man erwirtschaftet jährlich 1,42 Milliarden Euro, 6,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, kämpft aber mit Fachkräftemangel, Bankproblemen, steigenden Mieten und der EU-Regulierung. Insofern ist die Suche nach einem zweiten Standbein nachvollziehbar.

Auf die Musik von morgen setzen

Dass mit Streaming-Einnahmen Musiker:innen kaum die Miete zahlen können, ist nichts Neues. Plus-8-Mitbegründer John Acquaviva hat dazu eine klare Meinung und scheut sich nicht, diese in einem kritisierenden Unterton zu äußern: „Warum versuchen, eine Million Streams zu erreichen, statt tausend wahre und bleibende Fans zu gewinnen?“ Direkte Bindungen bringen Artists verlässlichere Einnahmen als die vage Hoffnung auf eine virale Nummer.

Investor Rithik Kundu (Joker Deck Venture) sieht Potenzial in Tech-Tools für Vertrieb und Admin, hinterfragt jedoch die Absichten von Start-ups in diesem Bereich: „Es ist immer die Frage, ob jemand ein echtes Problem lösen will oder nur ein Start-up gründet, um schnell Geld zu verdienen.“

Auch aus dem Publikum kommt eine Wortmeldung: Der maltesische Sänger Bahjat, der mittlerweile rund 200 Millionen Streams erreicht hat, kritisiert, dass bei Diskussionen über die Zukunft der Musikindustrie die Künstler:innen selbst zu kurz kommen.

Sänger Bahjat (Foto: Marz.co/Marcelo Zuleta)

In einem persönlichen Gespräch erzählt Bahjat mir außerdem, wie er mit kreativen Selbstvermarktungsstrategien internationale Aufmerksamkeit erlangte – etwa, indem er YouTube-Kanäle darum bat, seine Songs in ihren Videos zu verwenden. Auch berichtet er mir lachend, wie er mit 40 Euro und einem Karton Baklava nach Stockholm flog und sich dort Labels vorstellte.

Sein Beispiel zeige, wie wichtig es sei, über geografische Grenzen hinauszudenken. Gleichzeitig brauche es oft zehn Jahre, um sich als Musiker:in zu etablieren. Statt bei ausbleibendem Erfolg zum Berufswechsel zu raten, sollte die Branche Nachwuchstalente langfristig fördern und ihnen helfen, ihren eigenen Sound und ihr Publikum zu finden.

Maltas Musikszene im Fokus

Einen deutlichen Wandel auf Maltas Insel beobachtet Jeanine Rodgers Scerri, Gründerin von Musika Underground Malta: „Es ist unglaublich zu sehen, wie viele internationale Acts mittlerweile nach Malta kommen.“ Die lokale Szene bleibt dabei weiterhin stärker vertreten.

Es fehle aber an einer zentralen Anlaufstelle für das Musikprogramm. „Es gibt so viele Tourist:innen, die jeden Abend dieselbe Frage stellen: Was ist heute los? Wo kann ich hingehen? Und es gibt keinen zentralen Ort, an dem sie diese Informationen finden“, so Scerri.

Wie unterschiedlich die Identität von Festivals aussehen kann, zeigen das rumänische Beach Please, das auf internationale Rapstars setzt, und das portugiesische Waking Life, bei dem Community, Kunst und experimentelle Musik im Mittelpunkt stehen.

Auf die wachsende Präsenz internationaler Festivals wie Defected, Fuse und Worried About Henry verweist Tristan Perrin, Mitgründer von PULSE, einem in Malta und Budapest ansässigen Online-Magazin. Künftig müsse stärker untersucht werden, wie sich dieser Zustrom auf die lokale Szene auswirkt. Auch die wirtschaftliche Bedeutung der Festivals soll in zukünftigen Analysen stärker berücksichtigt werden.

Die Zutaten für ein erfolgreiches Musikfestival

Es brauche mehr als ein hochkarätiges Line-up, um ein erfolgreiches Festival auf die Beine zu stellen. In ihrer Keynote betont Andreea Magdalina, Gründerin von shesaid.so und Beraterin für Coachella und das Amsterdam Dance Event: „Von Anfang an ist ein Festival ein Ökosystem.“ Neben der Musik seien auch Location, Gastronomie, Produktion und Community entscheidend. Festivals müssten deshalb als ganzjährige Erlebnisse gedacht werden, die auf einer klaren Identität und festen Werten basieren.

Wie unterschiedlich das aussehen kann, zeigen das rumänische Beach Please, das auf internationale Rapstars setzt, und das portugiesische Waking Life, bei dem Community, Kunst und experimentelle Musik im Mittelpunkt stehen. Auch Innovationen sollten zur eigenen Identität passen. „Sie sollte etwas verbessern – entweder das Erlebnis oder die Abläufe“, erklärt Magdalina. Bei Coachella setzt sie dafür unter anderem auf KI-generierte Visuals, die exklusiv im Livestream zu sehen sind.

Für Larkin geht es beim DJing schließlich nicht um reine Unterhaltung oder Selbstdarstellung, sondern darum, durch musikalische Kuratierung Menschen miteinander zu verbinden.

Trotz digitaler Reizüberflutung bleibt der Dancefloor unersetzlich: „Nichts kann Live-Erlebnisse ersetzen“, bringt Jenny Björk im nächsten Panel auf den Punkt. Die Crowds haben genug von monströsen LED-Wänden und überinszenierten Großevents – gefragt seien wieder unmittelbare “Schweiß-an-der-Decke-Momente” und echter Community-Vibe statt Smartphone-Paraden.

Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus auf Barrierefreiheit und Inklusion. Nikki Camilleri (Gründerin des Artist-Managements Mana) sieht hier smarte Technologien in der Pflicht, um Festivals endlich für alle Körper und Hintergründe zugänglich zu machen.

Der Haken an dieser Utopie: Explodierende Produktionskosten und absurde Booking-Gagen setzen der Szene das Messer an die Kehle. Pierre Blaise Dionet von CityShake und Mitbegründer von Synegram warnt vor den Folgen der Hyperinflation im “Line-up-Zirkus“, die vor allem kleinere, unabhängige Formate erdrücken. Und doch bleibt ein Rest Optimismus: Gerade abseits des Mainstream-Overkills eröffnen Nischen-Happenings und widerständige Subkulturen jene Räume, in denen Clubkultur überhaupt erst lebendig bleibt.

Kenny Larkin x John Acquaviva

Im Fireside Chat mit John Acquaviva blickt der Detroiter Techno-Produzent Kenny Larkin auf die Anfänge der Szene und die Entwicklung der DJ-Kultur zurück.

Geprägt von den Radiosendungen The Electrifying Mojo und Jeff Mills sowie Einflüssen aus Chicago House, Funk und der elektronischen Musik von Kraftwerk, wurde er Ende der Achtziger Teil der zweiten Generation des Detroit Techno. Seine Produktionen erschienen später auf renommierten Labels wie Transmat und Warp.

Auch persönliche Rückschläge prägten seinen Weg: Kurz vor einer geplanten Europatournee wurde Larkin 1994 in seinem Haus in Detroit von Einbrechern angeschossen. Nur zwei Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus setzte er die Tour mit seiner Verletzung fort. Dennoch entschied er sich später bewusst gegen einen permanenten Touralltag, um seine finanzielle Unabhängigkeit sowie seine körperliche und mentale Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen.

John Acquaviva und Kenny Larkin (Foto: Marz.co/Marcelo Zuleta)

Heute versteht sich Larkin weniger als klassischer DJ, sondern vielmehr als Kurator, der musikalische Entdeckungen ermöglicht und jüngeren Generationen die Geschichte elektronischer Musik näher bringt. Kritisch blickt er auf eine DJ-Kultur, in der Künstler:innen zunehmend als Marken und Entertainer:innen vermarktet werden.

Vorgefertigte Sets, die Sync-Funktion und das Aneinanderreihen bekannter Hits verdrängten seiner Ansicht nach die Spontanität und das handwerkliche Können des Mixens. Auch die Musikauswahl gleiche sich zunehmend an, da viele DJs auf dieselben Online-Charts zurückgriffen. Die Vinyl-Kultur sieht Larkin dagegen als Möglichkeit, die Freude am Stöbern und Entdecken wiederzubeleben.

Mit seinem Detroit-inspirierten Techno und tanzbaren House-Tracks schafft Acquaviva den perfekten Sound zur Kulisse auf St. Julian’s Skyline.

Besonders wichtig ist ihm die Verbindung zwischen DJ und Publikum. Ein gelungenes Cluberlebnis entstehe durch das Zusammenspiel von Musik, gutem Sound, einem passenden Raum und den Menschen auf der Tanzfläche. Kleinere Clubs böten dafür häufig bessere Voraussetzungen als große Festivalbühnen.

Dass Smartphones die Aufmerksamkeit zunehmend vom gemeinsamen Tanzen ablenken, sieht Larkin kritisch. Sein Rat an Nachwuchs-DJs: den Mut haben, zu experimentieren, einen eigenen Stil zu entwickeln und das Publikum musikalisch herauszufordern. Auch ungewohnte Tracks oder eine zeitweise leere Tanzfläche könnten Teil einer gelungenen Dramaturgie sein. Für Larkin geht es beim DJing schließlich nicht um reine Unterhaltung oder Selbstdarstellung, sondern darum, durch musikalische Kuratierung Menschen miteinander zu verbinden.

Workshop – Neue Perspektiven mit KI für die Musikproduktion

Zwischen den Panels treffe ich Allie Fields, eine Musikproduzentin und Radiomoderatorin aus Malta, die ursprünglich aus Madrid stammt. Sie hat an zwei Workshops teilgenommen, die ihr neue Impulse für die eigene Arbeit gegeben haben.

Besonders begeistert war sie von einem Workshop des Produzenten Robert Babicz, der seine selbst entwickelten KI-Plugins vorstellte. Dabei experimentierte er unter anderem mit Klangmaterial von öffentlichen Kameras weltweit sowie Aufnahmen von Meer und Wind an Leuchttürmen. Fields beeindruckt vor allem, wie sich auf diese Weise Klänge aus unterschiedlichen Teilen der Welt in die Musikproduktion integrieren lassen. Auch konkrete Tipps zur Verbesserung des Sounds und zum Zusammenfügen einzelner Spuren möchte sie künftig in ihren eigenen Produktionen ausprobieren.

Musikworkshop von Human Safari (Foto: Marz.co/Marcelo Zuleta)

Ein weiterer Höhepunkt war für sie die Dekonstruktion des Tracks „Jazz Affair“ von Human Safari, bei der der Künstler selbst seinen Produktionsprozess erklärte. Besonders hilfreich fand Fields die unkomplizierte Vermittlung technischer Kniffe und den Hinweis auf KI-gestützte Online-Tools, mit denen sich einzelne Spuren aus bestehenden Tracks isolieren lassen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, mit einzelnen Klangelementen zu experimentieren und auch Einflüsse aus anderen Musikgenres in die eigene Arbeit einzubinden.

Für Fields waren die Workshops deshalb nicht nur eine Gelegenheit, neue Technologien kennenzulernen, sondern auch ein Anstoß, den eigenen kreativen Ansatz weiterzuentwickeln.

„Music makes the people come together“

Ich muss die Eindrücke und die Fülle an Informationen erstmal sacken lassen. Auf der Abendveranstaltung nach den Konferenzen werden Drinks und Häppchen verteilt. Mit Blick auf Maltas Hochhäuser und das Meer geht die Vernetzung direkt weiter: Es werden Nummern ausgetauscht und Pläne für eine zukünftige Zusammenarbeit geschmiedet – einige steigen sogar in den Pool im Outdoor-Bereich und unterhalten sich dort weiter.

Die sich unterhaltenden Stimmen aus aller Welt vermischen sich in der Luft und dazu das DJ-Set von Acidulant. Der DJ und Produzent aus Malta ist neben seiner musikalischen Tätigkeit Mitgründer von Electronic Music Malta. Mit seinen treibenden Sounds verbindet er klassische Acid-Musik mit modernen Techno- und House-Elementen.

Robert Babicz (Foto: Madu Abeysekera)

Am zweiten Abend eröffnet Gabriella Djuk das musikalische Programm. Mit ihrem genreübergreifenden Set bewegt sich die DJ zwischen UK Garage, Bass, Grime und Techno und sorgt für einen energiegeladenen Einstieg in den Abend. Ihre Auswahl spiegelt die stilistische Vielfalt der internationalen Clubmusik wider.

Aus dem Panel direkt an die Decks: John Acquaviva knüpft mit seinem Set an die euphorische Atmosphäre des Abends an und verbindet seine langjährige Erfahrung in der internationalen Clubszene mit dem Blick auf aktuelle Entwicklungen elektronischer Musik. Mit seinem Detroit-inspirierten Techno und tanzbaren House-Tracks schafft Acquaviva den perfekten Sound zur Kulisse auf St. Julian’s Skyline.

Den Abschluss übernimmt Robert Babicz. Mit seinem charakteristischen Sound zwischen hypnotischen Techno-Grooves, atmosphärischen Flächen und detailverliebter Klanggestaltung lässt er den Abend ausklingen. Nach Tagen voller Diskussionen, neuer Impulse und internationaler Begegnungen bildet sein Set den musikalischen Schlusspunkt der Veranstaltung.

Für alle, die nach dem Ende der Konferenz noch immer nicht genug von Musik und Begegnungen haben, geht es ans andere Ende der Insel nach Mellieħa. Dort findet die Closing Party im Tortuga statt – ein Beach-Club direkt am Strand, mit Blick auf das tiefblaue Meer und die aufgewühlten Wellen. Die ruhige, beinahe verlassene Umgebung überrascht mich und bildet einen starken Kontrast zum geschäftigen St. Julian’s.

DJ MATO (Foto: Madu Abeysekera)

Im Beach-Club selbst herrscht dagegen bereits reges Treiben: Zwischen Strandkleidung und Sonnenbrillen tanzen die Gäste, halten Drinks in den Händen oder beobachten rauchend das Meer.

Während die Wellen an den Strand schlagen, steht MATO an den Decks. Der auf Malta geborene und in Deutschland ansässige DJ ist seit Jahren in der internationalen Underground-Szene aktiv. Sein musikalisches Spektrum reicht von House über Techno bis hin zu weiteren Spielarten elektronischer Musik. Mit seinem Set fügt er sich in die entspannte Strandatmosphäre ein.

Nach MATOs Set füllt sich die Tanzfläche schlagartig. Immer mehr Menschen strömen nach vorne, die Reihen vor dem DJ-Pult werden dichter. Die Blicke richten sich auf den Mann, dessen Einfluss auf die elektronische Musik weit über Detroit hinausreicht: Kenny Larkin. Gerade noch im Panel neben John Acquaviva gesprochen, steht er nun hinter dem DJ-Pult und bringt die Stimmung im Beach-Club zum Höhepunkt.

Kenny Larkin (Foto: Madu Abeysekera)

Zum Abschluss des Abends übernimmt Víctor Güell die Decks und lässt die Closing Party mit groovigen House- und Techno-Sounds ausklingen.

Drei Tage lang hat das Music Summit Malta gezeigt, wie eng Musik, Technologie und Unternehmertum miteinander verwoben sind. Zwischen Zukunftsvisionen auf den Panels, praktischen Impulsen in den Workshops und internationalen Begegnungen auf der Tanzfläche wurde deutlich, wie wichtig Räume für Austausch und Zusammenarbeit sind.

Als die Closing Party am Strand von Mellieħa ausklingt, bleibt vor allem die Erkenntnis, dass die Zukunft der Musikindustrie nicht allein durch technische Innovationen entsteht, sondern auch durch die Menschen, die sie gemeinsam gestalten.

Ich sauge noch die letzten Sonnenstrahlen und die Meeresbrise auf, bis es für mich zurück in den Flieger geht in Richtung Berlin.