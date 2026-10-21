GROOVE Podcast 522 – Losoul

Losoul hat gerade Broken English Dubs veröffentlicht, eine neue Sechs-Track-EP auf Logistic, die wir in unseren Platten der Woche besprochen haben. Seit Mitte der neunziger Jahre gehört der Frankfurter Produzent Peter Kremeier zu den prägenden Figuren des deutschen House-Undergrounds. Sein Name ist untrennbar mit der Playhouse-Schule und einem Sound verbunden, der auf warmen Jazz-, Funk- und Soul-Samples aufbaut.

Für seinen Mix für die GROOVE lässt er seine eigenen Produktionen außen vor und geht zurück an die Quelle: zu den Klassikern, aus denen heraus er seinen charakteristischen, sample-basierten Minimalismus entwickelt hat. Platten von Nick Holder, DJ Sneak und Mr. G stehen neben weniger bekannten Tracks von Swirl Peepz, Cez vs. Ray und Baaz.

Das Ergebnis ist weniger eine Retrospektive als ein Blick auf das Fundament seines eigenen Sounds – und eine Erinnerung daran, wie zeitlos sample-basierter House klingen kann, wenn man ihm Raum zum Atmen gibt.

GROOVE: Was hattest du im Kopf, als du diesen Mix aufgenommen hast?

Losoul: Es ist sicher immer schwer, seine eigenen Sets zu beschreiben, aber ich versuche immer, so weit wie möglich in einen Groove vorzudringen und dann von innen heraus alles in Bewegung zu setzen. Daran orientiert sich auch die Auswahl und Zusammenstellung der Stücke. Wenn man sich schon seit den 80ern mit Musik beschäftigt, bekommt man einen Überblick über die kulturelle Entwicklung und sucht in der selbst erlebten Geschichte nach den speziellen Momenten. So kommt Musik zusammen, die aus sehr unterschiedlichen Orten und Zeiten stammen kann – vereint in einem ebenso homogenen wie individuellen House-Spirit. Es geht um Vibe, Sound und Inhalt – man könnte es Vision und Eigenständigkeit nennen. Man findet die stilistischen Zusammenhänge, und obwohl viel gutes Neues herauskommt, gab es zu allen Zeiten immer besondere, unauffällige Klassiker oder einfach spezielles Zeug, das authentisch für sich steht.

Wo hast du ihn aufgenommen und welches Setup hast du benutzt?

Es handelt sich hier um einen Mitschnitt von einem Tour-Gig in Argentinien aus diesem Jahr. Es war eine Veranstaltung mit mehreren hundert Gästen und einem stilistisch ziemlich gemischten Line-up auf dem Floor – eben House von Deep bis energetisch, über stabilen Tech-House bis hin zu straightem Techno. Interessanterweise war die Energie über die gesamte Zeit fast gleichbleibend intensiv. Es war ein reines Vinyl-Set auf zwei Technics-Turntables und einem modernen Pioneer-Mixer.

Was war der unvergesslichste Gig, den du bisher gespielt hast?

Das lässt sich nach mehreren Jahrzehnten als DJ nicht leicht sagen. Es gab einfach zu viele und zu verschiedene Shows, auf die man sich eingelassen hat … Silvester in Moskau vor vielen Jahren, eine Afterparty nach der Dior-Homme-Modenschau, Strandpartys …? Vielleicht war es auch eine Bootsparty in Bordeaux. Das war auf einem kleinen Schiff, das von einem alten Kapitän betrieben wurde. Irgendwann legte es ab und fuhr durch die nächtliche Garonne-Mündung. Die Party war musikalisch ziemlich in Bewegung und gleichzeitig war das Fahrwasser an diesem Abend genauso unruhig. Ich kann nicht sagen, wie oft da die Nadel gesprungen ist – der Stimmung hat das jedenfalls keinen Abbruch getan.

Es ist aber einfach jedes Mal wieder gut, wenn die Atmosphäre mit der Musik und den Leuten so intensiv und real positiv ist, dass sich vieles von selbst entwickelt. Das hatte ich in den letzten Jahren immer wieder auch bei den Heideglühen-Events in Berlin.

Hast du eine Secret Weapon, die du häufig auflegst?

Ich glaube, das hatte ich nie so richtig. Ich spiele ja kaum Hits – eher Sachen, die sich gut zu einem Set zusammensetzen. Es gibt aber sicher ein paar Platten, die im richtigen Moment ganz schön zünden, oder tatsächlich solche, die den Koffer lange nicht verlassen. Das sind dann meistens eher zeitlose Stücke, die sich je nach Situation gut kombinieren lassen oder erst im Zusammenhang ihre Wirkung richtig entfalten.

In diesem Podcast ist ja zum Beispiel Fifth Edition – „Road Trip” von 1996 dabei. Das war damals wahrscheinlich sogar in den Charts, hier in der GROOVE. Losgelöst von einem möglichen Hype oder davon, dass das Stück eben in seiner Art seinerzeit etwas Besonderes war, ist es heute ein super Jam, mit dem sich im Set einiges anstellen lässt – es sensibilisiert die Atmosphäre und ist wie eine Sprungschanze in längeren Sets.

„Das Stück kann in einem Set schon allein wegen seiner gefühlten Qualitäten, die ich herausragend finde, für den DJ ein einzigartiges Tool sein.”

Ist es ein Hit? Früher vielleicht. Ist es geheim? Ich schätze, das kennen eher Leute, die schon länger im Clubleben unterwegs sind – heute ist es einfach Teil eines Sets, fast unauffällig. Ist es eine Waffe? In den richtigen Zusammenhängen ja – wenn es mit 5-Minuten-Knallern gespielt wird, wahrscheinlich nicht. Setzt es ein Zeichen? Je nachdem – es steht für so ein spezielles Ding in seiner Zeit, das ich bis heute wertschätze und respektiere. Ich war ja selbst in der Zeit unterwegs. „Open Door” kam auch nur ein halbes Jahr vorher heraus und meine Musik war damit sicher verwandt. Das Stück kann in einem Set schon allein wegen seiner gefühlten Qualitäten, die ich herausragend finde, für den DJ ein einzigartiges Tool sein.

Drei aktuelle Veröffentlichungen, die deine Aufmerksamkeit erregt haben?

Es fällt mir fast schon schwer, hier etwas zusammenzubekommen. Wie gesagt, spiele ich ja Musik aus mindestens den letzten drei Jahrzehnten, und da ist in einem Set auch schon mal gar nichts ganz Neues drin. Vieles Aktuelle ist ja auch ziemlich retro in der Form, manchmal ohne den Bezug zur zeitgenössischen Situation der Originale. Oft finde ich gut, was erfahrene Produzenten machen, die ihre Skills fast unauffällig routiniert ausspielen und einfach zeitlos gute Stücke für den Club machen.

Mir gefallen aber im Moment die neuen Sachen von Tom Ellis aus Wales gut – deep, spacig und doch punchy. Dann verschiedene Westcoast-Artists … Und es gibt auch immer wieder spezielle Alben, die über das Format eine besondere Atmosphäre aufspannen. Da fällt mir jetzt spontan TP4 aus Dänemark mit so einem IDM-Jazz-Funk-Style ein oder das aktuell erschienene Rithma-Album mit deepem Tribal House. Das ist allerdings dann doch wieder eine Zusammenstellung von alten Stücken – offenbar tut das Alter von Musik sehr oft nicht viel zur Sache.

Was steht bei dir als Nächstes an?

Es gibt immer wieder Releases – ich bin regelmäßig im Studio –, entweder auf dem eigenen Label Another Picture oder eben für andere, wie in den letzten Jahren auf Slices of Life und Rawax. Gerade ist das neue Doppel-12″-Album Broken English Dubs auf Logistic Records in Frankreich erschienen. Die Musik ist so ein aktueller Zwischenstand mit Eindrücken aus Clubkultur und Touring und was man sonst so über die Jahre erlebt – Real Life in seinen Schattierungen eben. Gerade bei Alben wünscht man sich ja immer, dass sich Menschen darin wiederfinden können, ob auf der Tanzfläche oder privat.

Sonst gibt es auch immer wieder Remixes – da sind gerade Arbeiten für Moritz Piske, Ark und Aruba in der Pipeline.

Tracklist:

Sombionx – Caramel

Swirl Peepz – Hang On A Sec

The Fifth Editio – Roadtrip

Nick Holder – The Zone Days

DJ Sneak – Feel Your Body Talking

Mr G – My Sound

Cez Vs Ray – The Nu Chance

Jay L – Show Me

Baaz – Can’t Take It Away

Nail – Ribs

Induceve – What Night (The Dub)