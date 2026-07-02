Solomun +1: Skrillex gastiert am Sonntag im Pacha Ibiza

Die Sterne stehen günstig, könnte man sagen: Pünktlich zur Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Single „Rumpta” treffen sich Solomun und Skrillex im Pacha auf Ibiza. Im Rahmen der Partyreihe Solomun +1 holt sich der Hamburger House-Hüne jeden Sonntag einen Gast an seine Seite. Neben Peggy Gou, Dixon oder DJ Gigola gehört auch der Ex-Brostep-Titan Skrillex zum Kreis der Auserwählten dieser Saison.

„Rumpta” gibt dabei die akustische Marschrichtung vor: Muskulöser Bigroom-Tech-House amerikanischer Prägung mit sehnsüchtigen Vocals und einer satten Dosis Pop-Appeal werden das Pacha in Aggregatzustände kurz vor der Sublimierung versetzen – oder, um es weniger naturwissenschaftlich zu formulieren: „so when they play this at Pacha next Sunday, it’s gonna be epic then :)”, lautet ein YouTube-Kommentar unter der neuen Single der beiden Dancefloor-Giganten.

In diesem Sinne: Los geht’s am Sonntag, den 5. Juli, um 23 Uhr, die Party läuft bis 6 Uhr. Alle Termine für Solomun +1 in dieser Saison findet ihr hier.

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