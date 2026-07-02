Events

Solomun +1: Skrillex gastiert am Sonntag im Pacha Ibiza

Die Redaktion

Solomun Skrillex by Press
Solomun (links) und Skrillex mischen am Sonntag das Pacha auf (Foto: Presse)

Die Sterne stehen günstig, könnte man sagen: Pünktlich zur Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Single „Rumpta” treffen sich Solomun und Skrillex im Pacha auf Ibiza. Im Rahmen der Partyreihe Solomun +1 holt sich der Hamburger House-Hüne jeden Sonntag einen Gast an seine Seite. Neben Peggy Gou, Dixon oder DJ Gigola gehört auch der Ex-Brostep-Titan Skrillex zum Kreis der Auserwählten dieser Saison.

„Rumpta” gibt dabei die akustische Marschrichtung vor: Muskulöser Bigroom-Tech-House amerikanischer Prägung mit sehnsüchtigen Vocals und einer satten Dosis Pop-Appeal werden das Pacha in Aggregatzustände kurz vor der Sublimierung versetzen – oder, um es weniger naturwissenschaftlich zu formulieren: „so when they play this at Pacha next Sunday, it’s gonna be epic then :)”, lautet ein YouTube-Kommentar unter der neuen Single der beiden Dancefloor-Giganten.

In diesem Sinne: Los geht’s am Sonntag, den 5. Juli, um 23 Uhr, die Party läuft bis 6 Uhr. Alle Termine für Solomun +1 in dieser Saison findet ihr hier.

Unsere Reisereportage aus Ibiza von 2024 findet ihr hier.

In diesem Text

Weiterlesen

Notte Infinita über sein Ambient-Live-Set für das Sanctum of Sound: „Ich möchte Raum für Interpretationen lassen”

Notte Infinita bringt hypnotischen Ambient Techno ins MaHalla. Bevor er beim Sanctum of Sound auftritt, hört ihr hier einen Vorgeschmack.
Christoph Benkeser -

Features

Alex Lindblad & Oli Gerhardt über OURS in Frankfurt: „Kontinuität und Entdeckergeist schließen sich bei uns nicht aus”

Feature
Seit 2024 bringt OURS in Frankfurt frischen Wind in die Feierszene. Im Gespräch erklären die beiden Macher:innen, auf was es ihnen ankommt.

Thomas Vermynck über 20 Jahre J.A.W Family: „Wir wollen die Musik und Künstler:innen ehren und zelebrieren, anstatt sie für uns zu beanspruchen”

Feature
Im Gespräch gibt J.A.W-Mitgründer Thomas Vermynck Einblick in die DNA und Geschichte der Gruppe, die in Paris gegründet wurde.

Haana Peony vom Kollektiv Planet Disbluthek über FLINTA*-Gesundheit und Clubkultur: „Aktivismus, der aus Wut entstanden ist”

Feature
Was Festivalgänger:innen bei den Menstruations-Spaces erwartet, lest ihr im Interview mit der Mitbegründerin von Planet Disbluthek.