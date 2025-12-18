Mitglied jetzt!
Adrian Sherwood: „Live Dub Sessions” kommen nach Berlin, wir verlosen Tickets!

Jakob Senger

Adrian Sherwood (Foto: Zart Agency)

Adrian Sherwood kommt am 11. Februar 2026 im Rahmen seiner „Live Dub Sessions”-Tour ins Berliner Metropol. Der On-U-Sound-Gründer präsentiert dort ein audiovisuelles Live-Set, das Dub als performativen Prozess begreift. Mit Mischpult und Studioeffekten erzeugt Sherwood auf der Bühne Live-Remixe direkt aus den Originalspuren. Psychedelische Visuals von Peter Harris ergänzen das Konzert um eine visuelle Geschichte des On-U-Kosmos.

Im Zentrum der Tour steht Sherwoods aktuelles Album The Collapse of Everything, sein erstes Soloalbum seit 13 Jahren. Die Platte entfaltet einen cineastischen, oft düsteren Sound zwischen schwerem Dub, fragmentierten Rhythmen und weit ausgreifenden Klanglandschaften. Sherwood verbindet klassische Dub-Techniken mit Elementen aus Industrial, Post-Punk und experimenteller Elektronik. Live werden die Stücke dekonstruiert und in ständig wechselnden Versionen neu zusammengesetzt.

Seit den frühen Achtzigern Adrian Sherwood mit On-U Sound eine eigenständige, politisch aufgeladene Form der Bass Music. Als Produzent arbeitete er unter anderem mit Lee „Scratch” Perry, Horace Andy, Nine Inch Nails, Depeche Mode und den Einstürzenden Neubauten. Sein Sound ist geprägt von massiver Bassarbeit, radikaler Studioästhetik und einem ausgeprägten Gespür für Raum und Dynamik. The Collapse of Everything gilt als konzentrierte Summe dieser Erfahrung und als eines seiner persönlichsten Werke.

Wir verlosen 3×2 Tickets für das Konzert am 11. Februar 2026 im Metropol. Wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns bis zum 26. Dezember 2025 eine E-Mail mit dem Betreff SHERWOOD und eurem vollständigen Namen an gewinnen@groove.de.

Reguläre Tickets könnt ihr außerdem hier kaufen.

