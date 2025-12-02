Die Groove DJ-Charts mit Draze, Emma Keks, Jenni Zimnol, Patrick Scuro, Stef de Haan und SIT

Draze
EPs
Vortek’s – No Way EP [Taapion]
Vortek’s & CARV – Moshpit EP [Revised Records]
r4wmantik – hurr1cane EP [Revised Records]
Crime, LAXTER – Predatorz EP [Revised Records]
IGDA – Verknipt EP 001 [Verknipt Records]
Dorian Parano – Kill the Bassline EP [Dolma Records]
NMO – Face Down Ass Up EP [Revised Records]
IGDA – Verknippt EP 006 [Verknipt Records]
Rebel Soul Project – The Exorcise EP [Svaiz Records]
Carv – Unleash the Beast EP [Revised Records]
Alben/Compilations
VA – FLUX Vol.1 [NowNow]
VA – Revised Rebels, Vol. 3 [DistroKid]
VA – Hard Techno What Else, Vol. 6 [Sonaxx]
Emma Keks
EPs
Zerky, INNDRIVE – Finest Girl [BDV Records]
Rooléh – Gamut [Boogeyman]
Stephan Licha – Low Post & Layup [Headfire International]
Dan Molinari, SLAMM – K.E.T. [Chaste Records]
Preme, AYYBO – DRENCH [FUNKSHWAY]
NEVERDOGS – Jupiter EP [Bamboleo]
PANNA (BR), Sterium – Cremosidade [BONGO]
Borgez – Basspala [Naschkatze Underground]
SUBSHIFT – Bad B [Hood Politics Records]
Hugel – Gym Quarantine [SPINNIN’ RECORDS]
Alben/Compilations
Martin Buttrich – Crash Test [Desolat]
Jenni Zimnol
EPs
STORM – Break The Silence EP [ORBITAL]
Version 34 – Endless Dance [ELEKTRA Music]
Morc, White Coat – Dance All Night EP [MORC]
NOTMYTYPE, IGDA – Touch My Body [HIVE Society]
Cenan Holland – Take Me High [Tetraedre Records]
Zeltak, NOTMYTYPE, IGDA – Sex Pills [Revised Records]
DNNS – Modernity [Unfaced]
Alben/Compilations
VA – Power Of The Bassline [DistroKid]
Patrick Scuro
EPs
Space92 – The Game EP [Filth on Acid]
Joyhauser – Elements EP [Terminal M]
Marie Vaunt – Secrets [Arcane Music]
Kos:mo – Obey to the Dancefloor [1605]
Alignment – Close Your Eyes EP [KNTXT]
Hannah Laing – 4AM In A Rave / Speed Is A Deed [doof]
Eli Brown, HI-LO – Pyramid Rave / Feel the Energy [Arcane Music]
Kevin de Vries, Y do I – Saga [Afterlife]
MOTVS – Rumor | Unnatural Alchemy [Animarum Recordings]
Daniel Weirdo – Remedy [Animarum Recordings]
Alben/Compilations
Maddix – Global Awakening [EXTATIC Records]
Adam Beyer – Explorer Vol. 1 [Drumcode]
Patrick Scuro – ALL IN [Animarum Recordings]
Stef de Haan
EPs
Erik Satie – Gnossienne No.1 [Carpe Diem Records]
Quannic – Snarky [quannnic]
2hollis – jeans
Danny Wabbit – Suave [ONI Recordings]
Nipsey Hussle – face the world
MexikoDro – No Date [Republic Records]
Oliver Brouwer – I
DjRUM – Showreel Pt.1 [R&S Records]
Clams Casino, Jazztronik – Through The Tunnel
Kristine W – Feel What You Want [Champion Records]
Alben/Compilations
Kid Cudi – Man on the Moon [Dream On / G.O.O.D. Music / Universal Motown]
George Moustaki – Le Métèque [Polydor]
Frans Bouwer – Everything [Sony Music Entertainment]
SIT
EPs
616 – 416 [616LAB]
Barbara Alvarez – Chalos Fresas [Borderline Black]
Alex Arnout / Beckford – Promises (I’ve Seen The Future)
Pistachio – The 5th Season [X-Kalay]
Sleep D – Dreamhole [Butter Sessions]
SIT – Converge feat. Cezar Synaptic [Sushitech]
Boo Williams – Same Again (Tribute to Chicago) [Chiwax]
Nicola Cruz – Cryptic Nature EP [Cabaret Records]
Cosmjn – Killa Moves EP [Radial Records]
The Deliquents – Room On Top EP [Mint Condition]