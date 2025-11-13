Die GROOVE DJ-Charts mit Arkan, Asa Moto, Hyden, Jelena, karete bu und Shubostar

Arkan
EPs
Downside – Traces Of Spring [Fuse Imprint]
Connor Wall – Moving Pressure 05 [Moving Pressure]
Mython – OURA027 [Oura]
Altinbas – Sustain [Fuse Imprint]
Zisko – Making Of A Desire [Drawner]
Setaoc Mass – Static Rush [Fuse Imprint]
Etapp Kyle – KW10 [Klockworks]
Ness – Flesh Of The Gods [Navigare Audio]
Holden Federico – Deliverance [SK_Eleven]
Rene Wise – Lucky Number 7 [Bassiani]
Alben/Compilations
VA – SK11 10Y [SK_Eleven]
Barker – Utility [Ostgut Ton]
Efdemin – Decay [Dial]
Asa Moto
EPs
Yu Su – Avanvera [Music From Memory]
Matias Aguayo – El Internet [Rekids]
Tom Rowlands – All Night [Phantasy]
Asa Moto – Gillesgolo [DEEWEE]
Legowelt – Seven Challenges [L.I.E.S.]
Roe Deers & Midsummer Vilnius Orchestra – Radical Tom [Good Skills]
Motormännen – Norra Grekland [Lamour Records]
Jako Maron – Mahavélouz [Nyege Nyege Tapes]
Înigo Vontier – Missing File [Bandcamp Self-Release]
Mytron & Zongamin – Conjunction With Reality [Multi Culti]
Alben/Compilations
Natasha Pirard – Fernande, Celine [DEEWEE]
James Holden – The Universe Will Take Care Of You [Border Community]
In Flagranti – NoTown Hit Factory [Codek]
Hyden
EPs
Sicion & Kuss – The Journey [Molekül]
Neo – Metapattern [Hayes]
Alarico – Klockworks 38 [Klockworks]
René Wise – Lucky Number 7 [Bassiani]
UFO95 & Rødhåd – Lavande [WSNWG]
A. Morgan – The Lizard King [Blackaxon]
Holden Federico – Deliverance [SK_Eleven]
Norbak – Norma EP [Norbak Records]
Feral – Memory Falls Inward [Non Series]
Stef Mendesidis – Memorex [Clergy]
Alben/Compilations
VA – Federation of Rytm IV [Mutual Rytm]
VA – Jungle 002 [Anima Records]
VA – Alpha [Clergy]
Jelena
EPs
Nina Kraviz – Pochuvstvui [Trip Recordings]
Hausvrau – Oak [Self-released]
Creams – Sleep on me [AWAL Recordings]
Barker – Debiasing [Ostgut Ton]
Tobias. – 1972 [Ostgut Ton]
Ocirala – I want to lick your brains [Nix]
Mia Koden – 34U [Self released]
Inoxx Trax – Indicators [Symbolism]
Temudo – Meteora [Fuse Imprint]
GCOD – Midnight Fever [Enmoda]
Alben/Compilations
JakoJako – Tết 41 [Mute]
PTU – Am I Who I Am [Trip Recordings]
Sylvester – Stars [Fantasy Records]
karete bu
EPs
Kaval – Soundclash EP [KVLDUB]
131bpm – Ethereal Yarn [Step Ball Chain]
Luke Alessi – After Five EP8 [Life And Death]
ROOLÉH – Some Time EP [Cecille]
Cryme – Reality Rush [SEVEN]
Luis Radio – Organicon E.P. [Groovebom]
Big Surge – Project A/Project AA [Moonworks]
Leon – Sissy EP [Cecille]
1Morning – Soul Patch EP [Arts Collective]
Demi Requísimo & Luke Alessi – Yes Bby [Life And Death]
Alben/Compilations
Leod – Untitled 07-11 [FULL PELT]
Vvvvvai – Geminiaquarius [7space0]
VA – NACHTI 002 [Nachtdigital]
Shubostar
EPs
Dancing on Lego – Middle Man (Moontalk Remix) [ELEMENTS]
Cerrone, Purple Disco Machine – Summer Lovin’ [Malligator Productions]
Italoconnection – Flash in The Night (Mono Han Remix) [Mordisco Records]
Luna Disco – Roswell [Abracadabra]
Laion – Hand Hand Pow (Doctr Remix) [Feinstoff]
Syntech – Winds (A.P Mono Disco Mix) [Analog Language]
Hot Chip – Devotion (Boys Shorts Remix) [Domino Recordings Company]
Club Mayz – Tonight I Have To Hide (Second Mix) [Mélopée Records]
Soda Stereo – Tratame Suavenente (Waldo Dance Remix) [Columbia]
Austher – Expectations [Ritmo Fatal]
Alben/Compilations
MASTEKRFR – MASTEKRFR EP [Different, Last Gang]
MGMT – Oracular Spectacular [Columbia, Red Ink]
Hed Kandi – Nu Disco 2010 [Hed Kandi]