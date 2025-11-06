Im November startet das RE:SET mit seiner ersten Ausgabe. Das Festival findet vom 26.11. bis zum 30.11.2025 auf der tunesischen Insel Djerba statt.

Das RE:SET will dabei weitaus mehr als nur ein Festival für Tanz und elektronische Musik sein. Es bringt einen Teil der elektronischen Musikszene Europas nach Nordafrika und verbindet sie mit der Kultur und Geschichte Tunesiens. Zu den Programmpunkten gehören unter anderem Workshops und Zeremonien von Tee bis Tantra. Zudem gibt es eine Boot-Party und Austausch zur Geschichte der Insel, die von berberischer, arabischer, jüdischer und afrikanischer Kultur geprägt wurde.

Die Bootsparty (Foto: Zaineb Ben Said)

RE:SET steht für Reconnect & Recharge, Escape & Explore, Sounds & Spectacles, Energy & Emotions und Togetherness & Transformation. Auf dem Line-up stehen unter anderem DJs wie Sedef Adasï, ALKARLINE und ENNIO.

Communitys fördern

Der Kopf hinter dem Festival heißt Jo. Er lebt in Berlin und ist „Strippenzieher”, wie er gegenüber der GROOVE berichtet. Schon lange treibt ihn die Vision an, Menschen und Communitys zusammenzubringen. So organisierte er auch eigene Events, darunter ein kleines Community-Festival südlich von Berlin. Ähnlich wie beim Burning Man Festival ist dort kein Geld im Umlauf. „Es ist ein Geben und Nehmen, von Freunden für Freunde”, erzählt er stolz. Im Falle des RE:SET sollte es jedoch etwas Größeres werden.

Lagerfeuer am Strand (Foto: Zaineb Ben Said)

Auf besagtem Festival lernte Jo seine heutigen Geschäftspartner Khaled und Bechir kennen. Beide haben tunesische Wurzeln und leben schon länger in Deutschland. Zusammen verfolgen sie das Ziel, ein Stück der europäischen Rave-Kultur nach Tunesien zu bringen, die dort zwar floriere, aber oft kommerziell und wenig künstlerisch wertvoll sei. Gleichzeitig wollen sie das Land mit seiner einzigartigen Kultur und Geschichte für Gäste aus Europa zugänglich machen. So will das Festival Verbindungen zwischen Ländern, Kulturen und Menschen schaffen.

Das deutsch-tunesische Joint Venture arbeitet seit einem Jahr an dem Projekt, die konkrete Planung und Produktion läuft seit Februar. Mittlerweile hat das Gründer-Trio ein engagiertes Team aufgebaut, das aus Überzeugung hinter ihrer Vision steht: die Community zusammenzubringen und interkulturelle Begegnungen zu fördern.

Quad Tour durch die Wüste (Foto: Zaineb Ben Said)

Das Festival richtet sich auch an Menschen mit raffiniertem Musikgeschmack, vor allem an Fans von Techno und Deep House. Es spricht kreative, freigeistige Persönlichkeiten zwischen Mitte 20 und vielleicht 50 Jahren an, die den Mut haben, sich aktiv durch Kleidung und Ausdruck ins Gesamtkonzept einzubringen, so Jo. Die Besucher:innen sind idealerweise abenteuerlustig, reisefreudig, sie interessieren sich für fremde Länder und möchten Teil eines künstlerischen Gesamterlebnisses sein. „Wir wollen die Leute ermutigen, sich zu zeigen in ihrer vollen Blüte, in ihren Farben und ihrer Ästhetik”, erklärt er.

Außerdem stellt man sich der Herausforderung, die lokale Community einzubinden, da viele Besucher:innen aus Europa anreisen. So arbeitet man ausschließlich mit lokalen Marken zusammen und fördert lokale Fashion. „Wir wollen nicht nur Gäste auf Djerba sein und die Ressourcen nutzen, sondern auch etwas zurückgeben”, sagt Jo. „Wir sind besonders begeistert, wie wir von den Locals aufgenommen werden. Mittlerweile unterstützen wir lokale Renaturierungsprojekte und geben ihnen Raum auf dem Festival”, ergänzt er.

Talente ziehen Visionen an

Auch die Nachhaltigkeit des Festivals ist ein Thema: Um die Müllproduktion gering zu halten, erhalten alle Gäste Thermosflaschen und es werden während des gesamten Festivals wiederverwendbare Becher verwendet. Außerdem versucht das Team, eine möglichst nachhaltige Anreise zu ermöglichen.

„All das haben wir in den letzten Monaten aufgebaut und sind total aufgeregt, wie viele tolle Talente unsere Vision bereits angezogen hat”, erklärt Jo gespannt.

