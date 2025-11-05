Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

- Advertisement -

- Advertisement -

Der House-Produzent Ronald „Rhano“ Burrell ist am letzten Montag verstorben. Dies teilte sein Bruder Rheji Burrell gemeinsam mit Rhanos Ehefrau, Lena Caprice Burrell, in einem Statement mit. Die Todesursache ist bisher unbekannt.

Die Burrell Brothers waren zentrale Figuren im New-York-House- & Jersey-Garage-Aufbruch der späten 1980er und frühen 1990er Jahre, die beiden Brüder gelten als die Pioniere des Deep-House. Unter Pseudonymen wie K.A.T.O., Runaway Traxx oder A.B.T. fand Rhano Burrell mit dem legendären Label Nu Groove sein musikalisches Zuhause. Nach dem Ende des Labels arbeiteten beide Brüder als Songwriter und Produzenten für R&B-Artists wie Toni Braxton und Aaliyah.

Ronald „Rhano“ mit seinem Bruder Rheji Burrell (Foto: unbekannt)

Um seine Ehefrau und seine Tochter zu unterstützen und die Bestattung zu finanzieren, wurde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen. Dort teilt Lena Caprice Burrell ihre Trauer öffentlich und dankt ihrem verstorbenen Mann für die unzähligen gemeinsamen Erinnerungen, die innerhalb von 23 Jahren entstanden sind.