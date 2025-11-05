Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

Rhano Burrell (Foto: Instagram/ Rhano Burrell)
Rhano Burrell (Foto: Instagram/ Rhano Burrell)
Michael Sarvi
- Advertisement -
- Advertisement -

Der House-Produzent Ronald „Rhano“ Burrell ist am letzten Montag verstorben. Dies teilte sein Bruder Rheji Burrell gemeinsam mit Rhanos Ehefrau, Lena Caprice Burrell, in einem Statement mit. Die Todesursache ist bisher unbekannt. 

Die Burrell Brothers waren zentrale Figuren im New-York-House- & Jersey-Garage-Aufbruch der späten 1980er und frühen 1990er Jahre, die beiden Brüder gelten als die Pioniere des Deep-House. Unter Pseudonymen wie K.A.T.O., Runaway Traxx oder A.B.T. fand Rhano Burrell mit dem legendären Label Nu Groove sein musikalisches Zuhause. Nach dem Ende des Labels arbeiteten beide Brüder als Songwriter und Produzenten für R&B-Artists wie Toni Braxton und Aaliyah.

Ronald „Rhano“ mit seinem Bruder Rheji Burrell (Foto: unbekannt)

Um seine Ehefrau und seine Tochter zu unterstützen und die Bestattung zu finanzieren, wurde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen. Dort teilt Lena Caprice Burrell ihre Trauer öffentlich und dankt ihrem verstorbenen Mann für die unzähligen gemeinsamen Erinnerungen, die innerhalb von 23 Jahren entstanden sind.

In diesem Text

Weiterlesen

Mental Health in Clubs: Die Berliner Clubcommission veröffentlicht Leitfaden

Mitarbeitende im Club stehen permanent zwischen Reizüberflutung und Belastungskontrolle. GROOVE hat den neu veröffentlichten Leitfaden für euch unter die Lupe genommen.
Jakob Senger -

Features

Abrupt Festival Brüssel: Deep Listening im Candy-Crush-Modus

Feature
Brüssel riecht nach Diesel und Diplomatie. Dazwischen passiert mit Abrupt ein Festival, das an Gott oder den Underground glauben lässt.

Amsterdam Dance Event 2025: In einem Wust von „shiny happy people” aufgehen

Feature
In unserem Stimmungsbild vom weltgrößten Branchen-Event für elektronische Musik erfährt ihr, was den Amsterdamer Dauertanz ausmacht.

Drug-Checking in Deutschland: „Das Verbieten und Verteufeln von Drogen ist gescheitert”

Feature
Dass Drogenpolitik in Deutschland progressiv sein kann, macht die Uni Rostock vor. Die Mediziner haben Einblick in ihre Arbeit gegeben.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv