Die GROOVE DJ-Charts mit Badzu, Beste Hira, dxrvo, Linn Elisabet, Marylou und Vilchezz

Badzu
EPs
Yanamaste – Evil EP [Mutual Rytm]
Boyd Schidt – Expedition to Unknown Directions [KHIDI]
Pierce – KYSH-EP02 [KYSH]
ANNĒ – Skydivers EP [Vault Records]
Chlär – Optimized Grooves [Mutual Rytm]
Funk Assault – Soft Power [Primal Instinct]
Uväll – Vertigo EP [Conundrum Records]
Specific Objects – Overcoming EP [Introspective]
Seigg – atöm.02 [Molekül]
Boyd Schidt – Spiritual Numbness [OMEN Recordings]
Alben/Compilations
Alarico – Sonora [Primal Instinct]
Funk Assault – Paces of Places [Primal Instinct]
Greenbeam & Leon – The Haze of Dust [ATT Series]
Beste Hira
EPs
Temudo – Leaving the Old Flesh [HAYES]
Toobris – Kamel [KEY Vinyl]
Maōh – Art Of War [Maōh Music]
BENZA – Parabole [Raw PPL]
Matrefakt – Krave EP [Matrefakt]
Mathys Lenne – The Road is Wider Than Long [MORD]
Kameliia – Aspects [Sublunar Records]
Kameliia – 8-12 [AMTK + 003]
Alben/Compilations
Talismann – Percussion Part3 [Talismann]
VA – Klubnacht 01 [Ostgut Ton]
Efdemin – Poly [Ostgut Ton]
dxrvo
EPs
Oxygeno – Strange Presence EP [ARTS]
Translate & Pulso – Film (Negatives.) [Semantica]
Arthur Robert – Frame Dragging [HAYES]
ORBE – Hypernova [Orbe]
Connor Wall – Reduction [Autonome]
Kashpitzky – Steampunk [Sublunar]
Roll Dann – The Black Orchard EP [mord]
BLNDFLD – Visione EP [Casual Treatment]
Translate – Vapours [Non Series]
Bimol & Jauri – Kannibal [Illegal Alien]
Alben/Compilations
Values – WUVA1 [Warm Up Recordings]
VSK – Polarization LP [Warm Up Recordings]
VA – HYS.K007 [HAYES]
Linn Elisabet
EPs
Öspiel – Your Kiss My Bliss (Collected annual output) [Self-released]
Xalt Xcess & 11xxx27 – Control/Damage [Repulse Explosif]
Znzl – Interwoven [Void+1]
Nadia Struiwigh – X1 Shift EP [Blueprint]
LDS – Operating The Blue Trackball [Peder Mannerfelt Produktion]
Yraki – Percolate [Early Reflex]
Kastil – K05 [Soul Notes]
Antonio Ruscito & Luigi Tozzi – Memoir EP [ARTS]
Nastia Reigel – Identity [Infrastructure]
Feral – A Look Within [Hypnus]
Alben/Compilations
VA – 47047 [47]
Broken English Club – Songs of Love and Decay [Dekmantel UFO]
VA – Emotional Cord Cutting [Geometric Corruption]
Marylou
EPs
Bendik Giske – Remixed [Smalltown Supersound]
Magugu & Le Motel – Bitter Better [Maloca]
Tristan Arp – Spiral’s Leap [Human Pitch]
Marino – As_FWD [Useless Seconds]
Nakibemebe Embaire Group & Naoyuki Uchida – Phantom Keys [Nyege Nyege]
Herbalistek – Agogics (Ophélie Remix) [Ethos Records]
Slimy Ape – Onstera EP [Menace Intl]
Kali Malone + Drew McDowall – Magnetism [Ideologic Organ]
Steevio – BH009 [Bakk Heia Records]
Warzou meets DUPPY GUN – AM026 [Accidental Meetings]
Alben/Compilations
Valentina Magaletti & YPY – Kansai Bruises [AD93]
Paul St. Hilaire – w/ The Producers [Kynant Records]
VA – Two [Is Greater Than] One – Part 2 [Pressure Dome]
Vilchezz
EPs
Subsequence & Eramo – Functional [Subsequence]
Blenk – Breaking in the Loop [Enemy Records]
Ignez – SMV011 [Somov Records]
Vxlr – EXPORT006 [Export Berlin]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Ikari – First Silhouettes [Silhouettes]
Atonism – At The End Of The Corridor [Vault Records]
Connor Wall – Reduction [Autonome Records]
Hitam – Yildizlara [Rhiza Semar]
Alben/Compilations
Skudge – Time Tracks [Skudge]
Burden – The Circle’s End [Planet Rhythm]
Nørbak – Casa [HAYES]