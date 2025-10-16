Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Badzu, Beste Hira, dxrvo, Linn Elisabet, Marylou und Vilchezz

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Badzu

Badzu (Foto: Ediseu)

EPs

Yanamaste – Evil EP [Mutual Rytm]
Boyd Schidt – Expedition to Unknown Directions [KHIDI]
Pierce – KYSH-EP02 [KYSH]
ANNĒ – Skydivers EP [Vault Records]
Chlär – Optimized Grooves [Mutual Rytm]
Funk Assault – Soft Power [Primal Instinct]
Uväll – Vertigo EP [Conundrum Records]
Specific Objects – Overcoming EP [Introspective]
Seigg – atöm.02 [Molekül]
Boyd Schidt – Spiritual Numbness [OMEN Recordings]

Alben/Compilations

Alarico – Sonora [Primal Instinct]
Funk Assault – Paces of Places [Primal Instinct]
Greenbeam & Leon – The Haze of Dust [ATT Series]

Beste Hira

Beste Hira (Foto: The Sinful Son)

EPs

Temudo – Leaving the Old Flesh [HAYES]
Toobris – Kamel [KEY Vinyl]
Maōh – Art Of War [Maōh Music]
BENZA – Parabole [Raw PPL]
Matrefakt – Krave EP [Matrefakt]
Mathys Lenne – The Road is Wider Than Long [MORD]
Kameliia – Aspects [Sublunar Records]
Kameliia – 8-12 [AMTK + 003]

Alben/Compilations

Talismann – Percussion Part3 [Talismann]
VA – Klubnacht 01 [Ostgut Ton]
Efdemin – Poly [Ostgut Ton]

dxrvo

dxrvo (Foto: Timo Schroeder)

EPs

Oxygeno – Strange Presence EP [ARTS]
Translate & Pulso – Film (Negatives.) [Semantica]
Arthur Robert – Frame Dragging [HAYES]
ORBE – Hypernova [Orbe]
Connor Wall – Reduction [Autonome]
Kashpitzky – Steampunk [Sublunar]
Roll Dann – The Black Orchard EP [mord]
BLNDFLD – Visione EP [Casual Treatment]
Translate – Vapours [Non Series]
Bimol & Jauri – Kannibal [Illegal Alien]

Alben/Compilations

Values – WUVA1 [Warm Up Recordings]
VSK – Polarization LP [Warm Up Recordings]
VA – HYS.K007 [HAYES]

Linn Elisabet

Linn Elisabet (Foto: KEYISTUDIO BERLIN)

EPs

Öspiel – Your Kiss My Bliss (Collected annual output) [Self-released]
Xalt Xcess & 11xxx27 – Control/Damage [Repulse Explosif]
Znzl – Interwoven [Void+1]
Nadia Struiwigh – X1 Shift EP [Blueprint]
LDS – Operating The Blue Trackball [Peder Mannerfelt Produktion]
Yraki – Percolate [Early Reflex]
Kastil – K05 [Soul Notes]
Antonio Ruscito & Luigi Tozzi – Memoir EP [ARTS]
Nastia Reigel – Identity [Infrastructure]
Feral – A Look Within [Hypnus]

Alben/Compilations

VA – 47047 [47]
Broken English Club – Songs of Love and Decay [Dekmantel UFO]
VA – Emotional Cord Cutting [Geometric Corruption]

Marylou

Marylou (Foto: Daphné Lejeune)

EPs

Bendik Giske – Remixed [Smalltown Supersound]
Magugu & Le Motel – Bitter Better [Maloca]
Tristan Arp – Spiral’s Leap [Human Pitch]
Marino – As_FWD [Useless Seconds]
Nakibemebe Embaire Group & Naoyuki Uchida – Phantom Keys [Nyege Nyege]
Herbalistek – Agogics (Ophélie Remix) [Ethos Records]
Slimy Ape – Onstera EP [Menace Intl]
Kali Malone + Drew McDowall – Magnetism [Ideologic Organ]
Steevio – BH009 [Bakk Heia Records]
Warzou meets DUPPY GUN – AM026 [Accidental Meetings]

Alben/Compilations

Valentina Magaletti & YPY – Kansai Bruises [AD93]
Paul St. Hilaire – w/ The Producers [Kynant Records]
VA – Two [Is Greater Than] One – Part 2 [Pressure Dome]

Vilchezz

Vilchezz (Foto: Marañes)

EPs

Subsequence & Eramo – Functional [Subsequence]
Feral – A Look Within [Hypnus]
Blenk – Breaking in the Loop [Enemy Records]
Ignez – SMV011 [Somov Records]
Vxlr – EXPORT006 [Export Berlin]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Ikari – First Silhouettes [Silhouettes]
Atonism – At The End Of The Corridor [Vault Records]
Connor Wall – Reduction [Autonome Records]
Hitam – Yildizlara [Rhiza Semar]

Alben/Compilations

Skudge – Time Tracks [Skudge]
Burden – The Circle’s End [Planet Rhythm]
Nørbak – Casa [HAYES]

In diesem Text

Weiterlesen

Die GROOVE DJ-Charts mit Bunny Tsukino, Galaxaura, Justine Perry, Mathias Schaffhäuser, Phara und UrbnMowgli

Die erste Runde der GROOVE DJ-Charts im Herbst – mit Bunny Tsukino, Galaxaura, Justine Perry, Mathias Schaffhäuser, Phara und UrbnMowgli.
Katharina Pittack -

Features

Track by Track: Sven Väth & Ralf Hildenbeutel – „L’Esperanza”

Feature
Sven Väth wirft Bücher ins Meer, Delfine applaudieren, und Ralf Hildenbeutel erzählt, warum das kein TUI-Spot, sondern Techno war.

Anja Schneider und Cristina Plett über ihre Jury-Arbeit beim Tag der Clubkultur: „Wer gehört dazu, wer nicht?”

Feature
Beim Tag der Clubkultur wurden Clubs und Kollektive ausgezeichnet. Anja Schneider und Cristina Plett berichten von ihren Erfahrungen.

Darius The Barbarians und Paàls Projekt SHAFT: „Wir sind zwei Diven – aber wir funktionieren nur zusammen”

Advertorial
Man nehme einen New Yorker Multitalent und eine Berliner Produzentenikone und mache daraus: eine ungeahnte Talentfusion. In unserem Porträt stellen wir das Duo SHAFT nun vor.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv