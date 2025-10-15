Die GROOVE DJ-Charts mit Bunny Tsukino, Galaxaura, Justine Perry, Mathias Schaffhäuser, Phara und UrbnMowgli

Bunny Tsukino
EPs
HEDO HYDR8 & Muskila – C Slug (Piezo Remix) [XXIII]
Killa P – Different Life [Numa Crew]
26Degrees – Arithmetics [RUTA]
Diuragga – Pesadelo [Dionysian Mysteries]
XXAMORXX – LADIE$ [ANGELS RECORDS]
Posleutra – Empty (VIP Edit) [GESTALT.PROMO]
Hey Bony & Soumaé – Wolla Dem [Applause]
Black Mamba – Get Up and Move [N.A.A.F.I]
Gneiss – Believe in U [Tripalium Corp]
Ina Rush – Iron Lung [ANGELS RECORDS]
Alben/Compilations
Leese – Δ [YUKU]
Galaxaura
EPs
Deki Alem – Fun [amuse.io]
īmpala & vnice – Bohlen [heizen]
Client_03 – OptimismOutputNode [Self-released]
Etari – With You (Midnight Mood EP) [Native Boundaries]
Leod – Untitled 09 [Full Pel]
CATA – For Crying Out Loud [TETE VIDE]
AK Sports – Heaven [RAW]
AceMo – My Mind [Self-released]
Full Motion Disaster & Noizy Wilson – Deadly Alliance [welofi]
Bovskey – Can’t Get Out [Self-released]
Alben/Compilations
Deki Alem – Forget In Mass [amuse.io]
VA – DALF, VOL. 1+1=3
Justine Perry
EPs
Justyn Nell – Vice Versa EP [Kazerne]
Alessandro (COL) – The Life Itself [Refluxed Records]
Downside – Traces Of Spring [Fuse Imprint]
Ina Kacz – Misty Secrets [Qeone]
Ricardo Garduno – Tar 38 [Tar Hallow]
Vardae – The Power of Intention [Non Series]
Hertz Collision & Sciahri – Contatto [Sublunar]
Ecilo – Border Jupiter [Knotweed Records]
Hadone – RIBBON EP [Orbe Records]
Nachtwaker – Pleistocene Future 10 [Pleistocene Future]
Alben/Compilations
Blue Hour – presents TERRA [Blue Hour Music]
Kangding Ray – SIRĀT (Original Motion Picture Soundtrack) [Invada]
Mathias Schaffhäuser
EPs
georg-i & Older Brother – Warm Skin [GRACE]
EM + STAV – 2 Palms [JoyLift]
Dadan Karambolo – Awkward Expressions of Love EP [Sneaker Social Club]
Lee Gabrieel – cerocincodos [io.ou records]
Alexander Kowalski, Eddie Hale – Berlin Sessions I [Denude]
pdqb – Sermons of the Electrofying Messiah [Synaptic Cliffs]
LAZA – Therapy [United Identities]
Grey Streak & Elijah Right? – Levels [SINK recordings]
Al Chem – Fistful Of Snow [Prïa & NAB Revision] [Compost Records]
FANATICO X – White Rabbit EP [GMO- The Label]
Alben/Compilations
FANATICO X – Beneath Your Feet [GMO – The Label]
Swell Maps – The John Peel Sessions [Mute]
Loek Frey – Nayan [Omen Wapta]
Phara
EPs
Ray Kajioka – Nord Hammer [Frameworks]
Shlomi Aber – Episode 7 [Lost Episodes]
VA – Clergy 10 Years VA | Golf [Clergy]
Tensal – Behind Consciousness [Concrete Records LTD]
Jeroen Search – Nautilus Lost [Repetitive Rhythm Research]
VA – HYS006 [Hayes]
Exit To Tomorrow – You Play Games EP [Primordial State]
Phara – Second Skin [Token]
Alben/Compilations
2501 – Ulmeyda [Heaven Smile]
VA – SK11X 10Y 3×12″ [SK_eleven]
UrbnMowgli
EPs
Kolter – Techno Life [Pilot]
DJ Merlin – Chasing Coral [Holding Hands]
cyberflex – Too Fly (so buttery) [Self-released]
Slim Steve – Liquid Metal (Original Mix) [1Ø Pills Mate]
UrbnMowgli – Neutrino Observatory [Warning]
aitch & turmanuma – cyborg [Action Replay Codes]
Cignol – Semiprimes [Lunar Disko records]
27 Angels – Juss Werk [Philthtrax]
Lai Raw – Meca Night [Emotional Voyage]
SASO – LA Perla [Filth Inc.]
Alben/Compilations
The Other People Place – Lifestyles Of The Laptop Café [Warp]
Der Assistent – Der Assistent [Papercup Records]
Glenn Underground – Atmosfear [Peacefrog Records]