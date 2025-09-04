Mitglied jetzt!
Events

Music Frontiers: Berliner Musiktechnologie-Konferenz startet

Tom-Luca Freund

Speaker bei Music Frontiers 2025: Der französische Ökonom Dr. Jacques Attali (Foto: Music Frontiers)
Speaker bei Music Frontiers 2025: Der französische Ökonom Dr. Jacques Attali (Foto: Music Frontiers)

Die Konferenz Music Frontiers ist in den AQUA-Höfen in Berlin-Kreuzberg gestartet. In den nächsten beiden Tagen diskutieren Branchenkenner:innen unter dem Motto „New Visions For The Music Ecosystem” konkrete Lösungen für die Probleme der Musikwirtschaft. „Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Musikbranche ist mehr denn je mit technologischem Fortschritt verbunden. Mit Music Frontiers schaffen wir eine internationale Musik-Konferenz in Berlin, die genau dafür eine Plattform bietet”, so Matthias Strobel, Präsident des Verbands MusicTech Germany, der die Konferenz veranstaltet.

Dazu sprechen international führende Expert:innen und Entscheidungsträger:innen der Musikindustrie über Artist Financing, Musikmarketing oder Live-Streaming. Mit Music Frontiers in AI legt die Konferenz außerdem einen Schwerpunkt auf die Chancen und Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie. Darüber hinaus präsentieren auch Start-ups und Acceleratoren ihre Lösungsansätze.

Hinter der Konferenz, die in diesem Jahr als Nachfolger von NEW VISIONS For Music & Sound stattfindet, steht MusicTech Germany, der Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland. Im Rahmen der Veranstaltung, die Unterstützung vom Berliner Senat, dem Kulturstaatsminister und der Europäischen Union bekommt, wird der International Sound Award verliehen. Diese Auszeichnung für Leistungen an der Schnittstelle zwischen Klang, Technologie und gesellschaftlicher Wirkung wird zum Abschluss der Konferenz am 5. September vergeben.

Music Frontiers
4./5. September
Aqua-Höfe
Berlin

