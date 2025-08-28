Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Andy Martin, Elle Dee, Janis Zielinski, JKS, Justin Jay, Mac Declos

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Andy Martin

Andy Martin (Foto: Rafa Mercado)

EPs

Asllan – The Great Flood [Oslated]
Laima Adelaide – BLAZE [Predawn Records]
Konsudd – Mantis 15 [Delsin Records]
Conforce – Commuting Pt. 2 [Syncrophone]
Ribé & Roll Dann – Klockworks 35 [Klockworks]
HVL – Deviate [Kiyadama]
Caldera – Music From The Fourth Swamp [Spacelab]
Burden – The Circle Ends LP [Planet Rhythm]
Elias & Markus Suckut – Museum, Pt. 2 [Odd Even]
Joachim Spieth – Irradiance Reworked [Affin]

Alben/Compilations

Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer One Records]
Surgeon – Shell~Wave [Tresor Records]
Om Unit – Acid Dub Studies III [Self‑Released]

Elle Dee

Elle Dee (Foto: Bruna Lacerda)

EPs

Hurdslenk – The Myst [Vault Records]
Altinbas – Eclipse [Observer Station]
Badsista – CUTE BOYS [Self-released]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Rosati – Slipstream [Global Pulse]
Blanka – Forest Ritual [Room Trax]
Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]
Arkan – Attraction [SK11]
Rrose – 2 or 3 Drops of Height Have Nothing to do With Savagery [T4T LUV NRG]
Alverto Tolo – Wild Termac [Self-released]

Alben/Compilations

Introspekt – Moving The Center [Self-released]
Polygonia – Dream Horizons [Dekmantel]
Surgeon – Shell~Wave [Tresor]

Janis Zielinski

Janis Zielinski (Foto: Ollie Lishman)

EPs

SHEE – Funk Forever [Earth’s Only Paradise]
William Kiss & Luke Alessi – Hold Up [Gudu Records]
Lewis Taylor – Love Everlasting [Agrio Tracks]
Dan Fresco – Trip Mode [MicroHertz]
Shuffa – Raver’s Dateline EP [Southpoint]
Silva Bumpa x Carla Monroe – Feel Da Same [Room Two Recordings]
TSVI & DJ Plead – Triple It [AD 93]
NewTone – Burning Inside EP [Agrio Tracks]
Sam Alfred – Roadblocks [Running Back]
Bovskey – H4bits [Self-released]

Alben/Compilations

DJ Seinfeld – Time Spent Away From U [Lobster Fury]
VA – One Swallow Doesn’t Make A Summer Pt.8 [Running Back]
VA – Raw Summer Hits 6 [Raw]

JKS

JKS (Foto: David Pinheiro)

EPs

Funkhaus – atöm.01 [atöm]
Hyden – Subduct EP [MCR015]
Pres – United Goals [RI7MO]
Dubrunner – Blackheart [Menace]
Alarico – Key 049.2 [KEY VINYL]
Mislaw – BCCX017 [BCCO]
Linear System – SR043 [Subhills]
Doctor Jeep – Assassino EP [KAIZEN]
Joku – Anthrobotics EP [Taipan Trax]
Kabay – Existential Archetypes [Vault Records]

Alben/Compilations

Djrum – Under Tangled Silence [Houndstooth]
VA – New Tribes [Smile Sessions]
Khalil EPI & Imed Alibi – Frigya [Shouka]

Justin Jay

Justin Jay (Foto: Presse)

EPs

Entasia – Presence [Rapid Trax]
Justin Jay – Field Trip [RAW]
Tjade – Luv U / Hipon Shaker [Agrio Trax]
Yanamaste – Evil [Mutual Rytm]
Carré – Meltdown [Woozy]
Dusty Dan – Dusty 002 [Dusty]
Toobris – How Was Your Suffering? [Diffraction Records]
Edward White – Air Bubbles [What to Do]
WOLTERS & Air Wolf Paradise – Din Da Da [White Label]
Maoh – Native Call [Primal Instinct]

Alben/Compilations

VA – Workshop Trax Vol. 5 [Fantastic Voyage]
VA – RAW Summer Hits 6 [RAW]
VA – Good Vibes Vol. 2 [Bad Tips]

Mac Declos

Mac Declos (Foto: Victor Jaques)

EPs

KUSS & Sicion – The Journey [Molekul Records]
Altinbas – Sustain [Fuse Imprint]
DJ Deep – Fosph EP [Tresor]
Mr. G – Retro 2 [Phoenix G]
Holden Federico – Inner Order [SK_eleven]
Jamie Anderson & Robert Owens – Talk With Myself [Fossil Archive]
Mislaw – BCCX017 [BCCO]
Rino Cerrone – Rilis Special Edition 3.5 [Rino Cerrone]
Loopmasters V – The Chronicles [Loopmaster Records]
Sira – EXPORT007 [Export Berlin]

Alben/Compilations

Network Quality Control – We Are The Dreamers of Dreams [Network Records]
Talismann – PERCUSSION 123 [Self-released]
William Orbit – Strange Cargo III [Self-released]

In diesem Text

Weiterlesen

Die GROOVE DJ-Charts mit Ben Dust, Jamaika Suk, Lakuti & Tama Sumo, Nymed, Shoal und Spikey Lee

Die nächste Runde der GROOVE DJ-Charts im Sommer – mit Ben Dust, Jamaika Suk, Lakuti & Tama Sumo, Nymed, Shoal und Spikey Lee.
Katharina Pittack -

Features

Die dritte Distillery in Leipzig: „Das Gefühl, wenn Du aus dem Club stolperst und dich verändert fühlst”

Feature
Die Distillery eröffnet am Wochenende auf dem alten Leipziger Messegelände neu – wir waren vor Ort und haben uns den Club zeigen lassen.

Jens Schwan zum zehnten Geburtstag des Zug der Liebe: „Eine Demo nicht gegen, sondern für etwas”

Feature
Wie stemmt man eine Demo mit zigtausend Besucher:innen, die zugleich ein Rave ist? In unserem Interview zum Zug der Liebe erfahrt ihr es.

Die Rote Sonne zum 20. Geburtstag: „Feiern ist eine Kultur, die immer verfügbar sein sollte”

Feature
Die Rote Sonne feiert den 20. Geburtstag mit einem Weekender. Wir haben uns über die Feierlichkeiten und den Zustand der Szene unterhalten.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv