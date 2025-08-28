Die GROOVE DJ-Charts mit Andy Martin, Elle Dee, Janis Zielinski, JKS, Justin Jay, Mac Declos

Andy Martin
EPs
Asllan – The Great Flood [Oslated]
Laima Adelaide – BLAZE [Predawn Records]
Konsudd – Mantis 15 [Delsin Records]
Conforce – Commuting Pt. 2 [Syncrophone]
Ribé & Roll Dann – Klockworks 35 [Klockworks]
HVL – Deviate [Kiyadama]
Caldera – Music From The Fourth Swamp [Spacelab]
Burden – The Circle Ends LP [Planet Rhythm]
Elias & Markus Suckut – Museum, Pt. 2 [Odd Even]
Joachim Spieth – Irradiance Reworked [Affin]
Alben/Compilations
Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer One Records]
Surgeon – Shell~Wave [Tresor Records]
Om Unit – Acid Dub Studies III [Self‑Released]
Elle Dee
EPs
Hurdslenk – The Myst [Vault Records]
Altinbas – Eclipse [Observer Station]
Badsista – CUTE BOYS [Self-released]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Rosati – Slipstream [Global Pulse]
Blanka – Forest Ritual [Room Trax]
Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]
Arkan – Attraction [SK11]
Rrose – 2 or 3 Drops of Height Have Nothing to do With Savagery [T4T LUV NRG]
Alverto Tolo – Wild Termac [Self-released]
Alben/Compilations
Introspekt – Moving The Center [Self-released]
Polygonia – Dream Horizons [Dekmantel]
Janis Zielinski
EPs
SHEE – Funk Forever [Earth’s Only Paradise]
William Kiss & Luke Alessi – Hold Up [Gudu Records]
Lewis Taylor – Love Everlasting [Agrio Tracks]
Dan Fresco – Trip Mode [MicroHertz]
Shuffa – Raver’s Dateline EP [Southpoint]
Silva Bumpa x Carla Monroe – Feel Da Same [Room Two Recordings]
TSVI & DJ Plead – Triple It [AD 93]
NewTone – Burning Inside EP [Agrio Tracks]
Sam Alfred – Roadblocks [Running Back]
Bovskey – H4bits [Self-released]
Alben/Compilations
DJ Seinfeld – Time Spent Away From U [Lobster Fury]
VA – One Swallow Doesn’t Make A Summer Pt.8 [Running Back]
VA – Raw Summer Hits 6 [Raw]
JKS
EPs
Funkhaus – atöm.01 [atöm]
Hyden – Subduct EP [MCR015]
Pres – United Goals [RI7MO]
Dubrunner – Blackheart [Menace]
Alarico – Key 049.2 [KEY VINYL]
Mislaw – BCCX017 [BCCO]
Linear System – SR043 [Subhills]
Doctor Jeep – Assassino EP [KAIZEN]
Joku – Anthrobotics EP [Taipan Trax]
Kabay – Existential Archetypes [Vault Records]
Alben/Compilations
Djrum – Under Tangled Silence [Houndstooth]
VA – New Tribes [Smile Sessions]
Khalil EPI & Imed Alibi – Frigya [Shouka]
Justin Jay
EPs
Entasia – Presence [Rapid Trax]
Justin Jay – Field Trip [RAW]
Tjade – Luv U / Hipon Shaker [Agrio Trax]
Yanamaste – Evil [Mutual Rytm]
Carré – Meltdown [Woozy]
Dusty Dan – Dusty 002 [Dusty]
Toobris – How Was Your Suffering? [Diffraction Records]
Edward White – Air Bubbles [What to Do]
WOLTERS & Air Wolf Paradise – Din Da Da [White Label]
Maoh – Native Call [Primal Instinct]
Alben/Compilations
VA – Workshop Trax Vol. 5 [Fantastic Voyage]
VA – RAW Summer Hits 6 [RAW]
VA – Good Vibes Vol. 2 [Bad Tips]
Mac Declos
EPs
KUSS & Sicion – The Journey [Molekul Records]
Altinbas – Sustain [Fuse Imprint]
DJ Deep – Fosph EP [Tresor]
Mr. G – Retro 2 [Phoenix G]
Holden Federico – Inner Order [SK_eleven]
Jamie Anderson & Robert Owens – Talk With Myself [Fossil Archive]
Rino Cerrone – Rilis Special Edition 3.5 [Rino Cerrone]
Loopmasters V – The Chronicles [Loopmaster Records]
Sira – EXPORT007 [Export Berlin]
Alben/Compilations
Network Quality Control – We Are The Dreamers of Dreams [Network Records]
Talismann – PERCUSSION 123 [Self-released]
William Orbit – Strange Cargo III [Self-released]