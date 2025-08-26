Die GROOVE DJ-Charts mit Ben Dust, Jamaika Suk, Lakuti & Tama Sumo, Nymed, Shoal und Spikey Lee

Ben Dust
EPs
Maddix, Space 92 – Rolling [EXTATIC Records]
24KARAT, Nelayan – Hands UP [Furious Project]
Bermio – Deepest Truth [Respekt Recordings]
Bermio – The Music [Respekt Recordings]
Veerus, Devid Dega – Hold On [Le Club Records]
Milio Ruando, Enveak – Mustard Summer [Plein Phare Records]
Spartaque – Standing Tall [Codex Recordings]
Portex – Feel The Adrenaline [Off Recordings]
Kaufmann (DE) – Mother [VOLTA]
Bermio – The Inner Voice [Memoro]
Alben/Compilations
Tektones – #14 Selected by T78 [Autektone Records]
Tektones – #15 Selected by T78 [Autektone Records]
Tektones – #13 Selected by T78 [Autektone Records]
Jamaika Suk
EPs
Basic Channel – Radiance [Basic Channel]
Vainio & Vigroux – Ignis [Cosmo Rhythmatic]
Delia Derbyshire – The Delian Mode [Silva Screen]
Surgeon – Midnight Club Tracks II [Counterbalance]
Jeff Mills – Java EP [Millsart]
Cobblestone Jazz – Before This EP [Wagon Repair]
Shed – Constant Power [The Final Experiment]
Planetary Assault Systems – Deep Heet Vol. 4 [Mote-Evolver]
Function – Isolation [Sandwell District]
Exium – The Omega Man [Nheoma]
Alben/Compilations
Steve Reich – Music for 18 Musicians [ECM Records]
Tropic of Cancer – Stop Suffering [Blackest Ever Black]
Horrorshow – Notes From The Night That Never Ended [Deathwish inc]
Lakuti & Tama Sumo
EPs
Galliano – Pleasure, Joy & Happiness (Musclecars Remix) [Brownswood]
Rahaan – Ghetto Muzik / Dark Places [Typewriter Record Pool]
Pete Blaker – Pete Blaker Edits [Razor-N-Tape]
Soul II Soul – A Dream’s A Dream (Ron Trent Remix) [Funki Dred Records]
The Worst Edits – Vol. 8 [Members Only]
Emil Gayles feat. Swaylo – Dansons Bougeons [Black Smokey]
Vick Lavender – Spirits (Album Mix) [Mister Bear Records]
Josh Milan – Starlight [Honeycomb Music]
Dave Maze – Disco Yams Vol 2 [D&E Chicago]
Deon Jamar – Heavennnn [Smoke & Mirrors]
Alben/Compilations
Boof – Night Blooming Cereus [Bubble Tease Comminications]
Mark Grusane – The Tape Edits Part A & B [Taped Records]
Takuya Matsumoto – Vertical Stories [Vibes & Pepper Records]
Nymed
EPs
Joel Mull – Infected EP [Inside]
Elyas – Classic EP [Motech]
Steffi & Rosati – Memory Zero [Dolly]
Eric Cloutier – Perpetual Booty Grooves Vol.1 [Palinoia]
Eduardo De La Calle – Valis 03 [Valis]
Cari Lekebusch – First Occasion [H-Productions]
Skee Mask – ISS010 [Ilian Tape]
Hevlaran – Templates 2 EP [Modern Fates]
DJ Deep – Fosph EP [Tresor]
Boyca – The Necessary Substance […Is Serving]
Alben/Compilations
Steffi & Virgina – Patterns Of Vibration [Dekmantel]
Barker – Stochastic Drift [Smalltown Supersound]
Ploy – It’s Later Than You Think [Dekmantel]
Shoal
EPs
Na Nich – White Soil EP [Delsin Records]
Marco Shuttle – MSP02 [Marco Shuttle Productions]
Innersha – Inner Landscapes [Qeone]
Kaspian – Vala 4 [Vala]
Tauceti – Emeraude [Non Series]
Skudge/Dorisburg – AniaraWL05 [Aniara Recordings]
Zara – Soaring Ora [Amenthia]
Cosmin TRG x DYL – Manevre [Detach Recordings]
Forest Drive West – Masking [Ilian Tape]
Abby Echiverri – Ubi Sunt [Abby Echiverri]
Alben/Compilations
Kaisei – Sketchbook [Optic Portal]
OTON – New Forms Of Silence [Alliance]
Loradeniz – Sun Shone [Music For Memory]
Spikey Lee
EPs
BLK_BETTY – Bang It [Suara]
DJ Glenn – I Love You [TOXIC Records]
Auralizer vs Dexter W – Love 2 Turn U On [Djax-Up-Beats]
DJ Ze Mig L – Daddy’s Got Hits Vol. 1 [Minimalistix]
dBX – Untitled [Probe Records]
Michael Wells a.k.a. G.T.O. – Ghetto Stomp EP [Urban Kickz Recordings]
P.E.A.R.L – The Light We Chose [Kaos]
S.O.B. – Intent To Deceive [Cluster]
Marthial – Circuit #3 [Marthial]
Procombo – Captivation [Suara]
Alben/Compilations
VA – Ghetto Madness [Dance Mania]
VA – ASW 002 [ASW]
VA – Metaroots 8 [Suara]