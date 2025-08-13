Mitglied jetzt!
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Blue Hour, CRRDR, Kameliia, Kris Baha, Steve Bicknell und Taaris

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Blue Hour

Blue Hour (Foto: D.E.S. Florian)

EPs

DJ Ali – Genetic Code [Blue Hour]
Connor Wall – In Motion [Phorum]
Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
Axel Karakasis – On the Border [Remain Records]
Rene Wise – Deprivation [Enemy]
Nthng & Oprofessionell – Nothing Unprofessional [After Hour]
Diepzeebeest – Detox [Float]
Space Drum Meditation – Swamp Spirit [Paryìa]
Vinicius Honorio – Stark Reality [SK_eleven]
Audrey Danza – Laughing in 4D [AIR WAYS]

Alben/Compilations

Abo Abo & TOMO – GEON [Alliance Club]
VA – GTG COMP 001 [Grab The Groove]
Kaisei – Sketchbook [Optic Portal]

CRRDR

CRRDR (Foto: Presse)

EPs

Jinn_Pr – Ultra Sateo Ninfomaniatico Vol 1 [DEPRERREO]
Mamba Negra – Pregação [Mamba Negra]
Morgan Bitters – Air Crash Investigations [TRAAAMPAAA]
Troublemaker Records – Cerol 25 [Troublemaker Records]
Malandra – Caracas EP [DEPRERREO]
Bautista – Personalidad Al Limite [Bautista]
Naca Worldwide – Dedicatorias Perronas Vol. III (Edición Aniversario) [Naca Worldwide]
Freebot – Tribaleros [Freebot]
Club Sp33d – Energy Core [Club Sp33d]
Ruta – Erre (V/A) [Ruta]

Alben/Compilations

Yajaira La Beyaka & Genosidra – Caracter Anal [MUAKK]
Wulffluw Xciv – Index_0 [Wulffluw]
La Favi – Adicta [PROMESSES]

Kameliia

Kameliia (Foto: Presse)

EPs

Cirkle – Sonic Surge EP [Sublunar]
Vardae & BLNDR – Alhambra/ Nova [Non]
Setaoc Mass – Working Ways EP [SK_eleven]
Inox Traxx & Rødhåd – Silvene [WSNGW]
Kameliia – Dont Be Naive [Sublunar]
Vinicius Honorio – Stark Reality [SK_eleven]
Phil Berg – Thrust EP [Phorum]
Bidoben – Places We Become EP [Clergy]
Temudo – Meteora [Fuse]
Vardae – Flaming As A Cloud [Samurai Music]

Alben/Compilations

VA – Alpha Clergy 10 Years [Clergy]
VA – RØDHÅD PRESENTS: CRIMSON RUBEUS [WSNWG]
Talismann – Percussion Part 1 [Talismann]

Kris Baha

Kris Baha (Foto: Daniel Bahoudian)

EPs

Supergloss – Space Office [Noom Records]
Pureblast – Exciting / Excited [Discoteca]
Tom Rowlands – All Night [Phantasy Sound]
Vani Vachi – Supershine [VVREX]
Jensen Interceptor & Yazzus – Mecha Tools [UMAY]
Serpentskin, Zanias – Serpentskin EP1 [Fleisch]
Eoin DJ – Second Sky [A7A Records]
Parrish Smith – Techno Stars [Enter The Darkbeat]
Juan Ramos – Hardbois [Körperspannung]
Kris Baha – Livewire EP [Power Station]

Alben/Compilations

Audrey Danza – Laughing in 4D [Airways03]
Sextile – Yes, Please [Sacred Bones Records]
Marie Davidson – City of Clowns [Dee Wee]

Steve Bicknell

Steve Bicknell (Foto: Cle FW Photography)

EPs

Ignez – Passion Overdrive [WSNWG – Back To Zero]
Artomism – Kosmos [KEY Vinyl]
Rove Ranger – Legacy Code II [Vision Ekstase]
Dahveed – Original [Circuit Structure Records]
Slone – Body Sushi [Room Trax]
Nello Badariotte – Flowers [dZb Records]
Piotr Figiel – Missing [RWETES]
Solitario – Redivivo [Point Nemo]
Edger De Ramon – Tools For Tools [TUTU]
Luca Maniaci – Convergence [Planet Rhythm]

Alben/Compilations

VA – E-HRZN Records Presents: Various Artists 003 [E-HRZN]
Burdon – The Circle’s End [Planet Rhythm]
VA – Jackers Delight Volume 6 [Urban Kickz Recordings]

Taaris

Taaris (Foto: Presse)

EPs

Ketch – Snitch [KTCH]
Scheermann – SAMMLER 04 [SAMMLER]
AINT.S – Not Knowing [AINTS]
Vinicius Honorio – Stark Reality [SK_eleven]
Yoikol – Euphoric Circuitry [Sungate]
Deranged – Exiled [Canticle Records]
Franco Alesso – GULE WAMKULU [Franco Alesso]
Eman – Kapara [SK_eleven]
Eja – Snake’s Den [Duplicity]
Toru Ikemoto & Rkeat – Chimera016. [CHIMERA]

Alben/Compilations

Quinctus – DPVA005 [Duplicity]
VA – Curated by MARRØN [Float]
VA – 5 Years Of Danza Nativa [Danza Nativa]

