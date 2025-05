Paryìa Records: Daytime Event am Strandbad Plötzensee, Tickets zu gewinnen!

- Advertisement -

Am kommenden Freitagnachmittag (23. Mai) verwandelt sich das Strandbad Plötzensee von 15 Uhr bis Mitternacht in ein Openair House Event. Marie Montexier lädt mit ihrem Label Paryìa Records zu einem elektronischen Sommererlebnis ein, das die Grenzen zwischen House und Techno auf besondere Weise verschwimmen lässt.

Marie Montexier steht für eine tiefe Leidenschaft für elektronische Musik und deren Ästhetik und Rituale – und legt eine klare Haltung an den Tag: Sie legt ausschließlich Vinyl auf, mit einem feinen Gespür für zeitlose Sounds und eine klangliche Offenheit, die kaum Grenzen kennt. Im Spannungsfeld von House und Techno kombiniert sie clubbige Grooves, Rave-Klassiker und experimentelle Elemente zu dynamischen Erzählungen. Ihr Name hat längst internationales Gewicht – ob im Berghain, im Blitz oder in der Fabric, ob auf Festivals wie Love International, DGTL oder Awakenings.

„Das Konzept der Veranstaltung ist es, einen Raum für unsere Community zu schaffen – eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben, nachdem ich über die Jahre so viel Unterstützung erfahren habe”, erklärt sie gegenüber der GROOVE. „Dieses Tages-Event, mit einem Eintrittspreis von nur 9 Euro, soll qualitativ hochwertige House-Musik für alle zugänglich machen. Mehr noch: Es ist eine Plattform, um junge, aufstrebende DJs zu fördern und ihnen Sichtbarkeit und Raum zur Entfaltung zu geben.”

Zu diesen jungen Künstlerinnen gehört Naomi. Sie steht für rhythmus-fokussierten, energiegeladenen und präzis gemixten House. Wer auf durchdachte Sets mit klarem Fokus steht, ist bei ihr genau richtig. Dazu hat Montexier Josiane gebucht, sie ist zugleich DJ und visuelle Gestalterin, die eine eigene unverkennbare musikalische Handschrift entwickelt hat – geprägt von Gefühl, Groove und einem feinen Gespür für Stimmungen. In ihren Sets verbindet sie musikalische Intuition mit einem sicheren Gespür für Atmosphäre und dramaturgischen Aufbau.

Außerdem spielt SAM. Sie kombiniert verschiedene Facetten elektronischer Musik mit feinem Gespür – mal sanft, mal direkt, zunehmend mit Fokus auf House. Und dann wäre da noch Kat Davids – eine DJ, die es versteht, ganz gleich ob im Club oder unter freiem Himmel, aus dezentem Kopfnicken kollektives Tanzen werden zu lassen.

„Ich habe die das gesamte Event organisiert, gemalt, geklebt und gestaltet, werde keinen Cent daran verdienen”, sagt Marie Montexier abschließend über die Veranstaltung, deren Konzept als Idee auf einem taz-Panel mit der GROOVE entstanden ist. „Das ist mein Weg, Danke zu sagen – für eure Unterstützung und eure Herzlichkeit all die Jahre – und um diesen unglaublich talentierten jungen DJ-Padawans die Bühne zu geben, die sie verdienen. Ihr wollt sie nicht verpassen.”

Die gesamten Erlöse der Veranstaltung gehen an die DJs sowie an die Organisationen Pena.ger und ofek, die sich gegen rechtsextreme Ideologien und Diskriminierung einsetzen.

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze! Sendet uns bis zum 20. Mai eine E-Mail mit dem Betreff PARYIA, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.