Lighthouse Festival 2025: Das komplette Line-up steht!

Kroatien, Sonne, ein hochkarätiges und inzwischen komplettes Line-up: Dem Lighthouse wird seit Längerem attestiert, der Startschuss für die Festivalsaison zu sein. Nicht zu unrecht: Jedes Jahr versammeln sich dort internationale Acts und ein vornehmlich österreichisches Publikum, um einen ausgelassenen Springbreak mit hochklassiger Musik zu zelebrieren. Oder wie es das Festival selbst formuliert: Electronic Music On Vacation.

Nach der ersten Line-up-Bekanntgabe gesellen sich noch weitere Künstler:innen zum Aufgebot aus 120 Acts, die für ein ununterbrochenes musikalisches Programm von Donnerstag bis Sonntag sorgen werden. Mit von der Partie ist natürlich das Wiener Queer-Kollektiv Gaze mit seinem alljährlichen Showcase Villa Of Gaze. Außerdem spielen beispielsweise Margaret Dygas, Narciss oder Octo Octa.

Wer das nicht verpassen will, sollte sich sputen: 95 Prozent der Tickets sind bereits vergriffen, zuschlagen könnt ihr hier. Wer einen Eindruck vom Lighthouse bekommen will, lest hier unseren Nachbericht von 2023.

Lighthouse Festival 2025

28. Mai bis 1. Juni

Lanterna/Poreç, Kroatien



Tickets: ab 149€