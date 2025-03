Die GROOVE DJ-Charts mit DINA, Franz Scala, Hooverian Blur, Olivia Mendez, Sicion und Sommé Farris

DINA

DINA (Foto: Nadia Khashan)

EPs

Innerworld – Vimana [Mana Abundance]

VA – Waitomo [Stagno Records]

Microdancing – Good Intentions [Xelima Records]

IMMATERIÆ, PLAZA – SPT010 [Space Trax]

szoliver – Pulzar EP [techlab.bp]

Sindh – Komudo Series Vol 2 [Sindh]

Trillosta & Spiderwrap – Intertia [Spektator]

Spekki Webu / Abo Abo – Gem-Diol [DR010] [DE RIO]

Audrey Danza – Quantum Liquidities [Proxima]

Mikkel Rev – Ocean EP [<AIR WAYS>]

Alben/Compilations

LOIF – GHOSTWORLD [Steeplejack]

Eyerate – Swan Song [Aurora]

VA – 127VA004 [area127]

Franz Scala

Labelinhaber von Slow Motion Records Franz Scala (Foto: unbekannt)

EPs

VA – Italo Electro Disco Ep 05 (Remastered 2025) [Goody Music Production]

Radondo – Deluge [Wrong Era]

Dandolo – Ticket to Ride [Mirella Records]

Furotica – Rebirth is Hardwired [Mélopée Records]

Army of God – Endless Skies [Bordello A Parigi]

Lara Orfei – Se Mi Rompi Non Ci Sto [Thank You]

Kay-Chi, Sharlese – Unknown Memory [Volition]

Vermelho Wonder – Dance Fatal [Gop Tun]

Chromium – Something In The Air (The Hacker Club Mix) [Mannequin Records]

Acida Dominga – Imagination Creates Reality [Self-released]

Alben/Compilations

Passarani – Megamix Vol. 1 [Studio Master]

Dina Summer – Girls Gang [Iptamenos Discos]

Pellegrino & Zodyaco – Koinè [Early Sounds Recordings]

Hooverian Blur

Hooverian Blur (Foto: Presse)

EPs

Rotate – Lower Hz EP [Well Street Records]

Thys, Nikki Nair, Kelbin – Cheese Interface [absorb emit]

Henry Greenleaf – Keepsake EP [Different Intel]

Al Wootton – Calvinist Hospitality [TRULE Records]

Theorist – Triptych EP [Scuffed Records]

West Norwood Cassette Library – Jump Up (Get Beat Down) [WNCL Recordings]

Noodles 142 – Ping Pong EP [Twenty Twenty London]

Million – Six Ways To Die [Perc Trax]

Hooverian Blur – Cut & Dried EP [DEXT Recordings]

Mike Parker – Envenomations [Samurai Music]

Alben/Compilations

VA – Multi-Source [Plasma Sources]

VA – Ricochet [Amity]

VA – Eunoia [DR011] [DE RIO]

Olivia Mendez

Olivia Mendez (Foto: Christophe Rassat)

EPs

VA – VARIOUS EP [DIG003] [Dust In Grooves]

Louis The 4th – Olivia Mendez Presents Louis The 4th [DIG Curated]

Scheermann – SAMMLER004 [SAMMLER]

Quelza – Origami [Vault Records]

BLANKA – Breaking Rules [SK_eleven]

Neel – Movimento [Spazio Disponibile]

Temudo – Meteora [Fuse Imprint]

Nesa Azadikhah – Tension [Paryìa]

Luigi Tozzi – Sentient [Hypnus Records]

VARDAE / BLNDR – Alhambra / Nova [Non Serie]

Alben/Compilations

Oscar Mulero – Viaje Interior [Warm Up]

Alarico – Sweaty Techniques [KEY Vinyl]

Monolake – Studio [monolake]

Sicion

Sicion (Foto: Florian Desnos)

EPs

Mathys Lenne – The Door of Perception [mord]

SAMA – MXMN004 [Maximalist_Minimalist]

Hyden – Tensor [Smile Sessions]

Metapattern, Neo – 9925M [HAYES]

Concussion – Lampak EP [CNC]

Bidoben – Places We Become EP [CLERGY]

Hertz Collision – Artificial Fog [Self-released]

AgainstMe – Further Analysis [MALöR Records]

Uväll – Dreamers [Self-released]

Obscur – Human Target [Lunar Records]

Alben/Compilations

Alarico – Iruka [Primal Instinct]

VA – Kysh Records VA03

Ben Klock & Fadi Mohem – LAYER ONE [LAYER]

Sommé Farris

Sommé Farris (Foto: Aaron Wyld)

EPs

Ploy – They Don’t Love It Like We Do [Deaf Test]

RUIZ OSC1 – GROOVEROOTS EP [KAOS]

TWR72 – Club Cult Vol. 2 [Float Records (NL)]

BLACK GIRL / WHITE GIRL – Hush Baby [Hybrid Spasm]

Soul Space – Funk Seduction [Haunted Space Records]

William Kiss – The Beat [Rekids]

The Miller – Homage [ANAOH]

Albert Zhirnov – Mogul EP [CLERGY]

DJ Babatr – The Journey [Paryía]

Fatherhood – Round People [Allergy Season]

Alben/Compilations

VA – Bad Advice Vol.1 Fatherhood presents [Fatherhood]

VA – Tranzas Del Swing Vol. 9 [RI7MO]

Fred Neutron – Addison Groove [Gutter Funk]