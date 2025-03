11:68PM

EPs

Ricky Montanari – I Get Lost [Re»»Vox]

Ateş – Major Mood EP [stereo 09 records]

Adam Nahalewicz – Feeling High (KIM005) [Moving People]

Locky Mazzucchelli – Learn To Listen [Helix Discs]

Elia Nafzger – OOZ003 [OOZ Records]

Kerouac – Against Us [Interweaved]

Mehdi M – The Funky Mission EP [Faith Beat]

DiSKOP – Rareness [Blackloops]

Tibi Dabo / Cubemod & Joe Davies – KANN55X58EINS [KANN]

Convextion – Torc (incl. E.R.P. Remix) [SYNCROPHONE]

Alben/Compilations



VA – Raw Joints #7 [Slapfunk]

VA – HOVER CAPSULE [Fast At Work]

Bandulu – Repercussions [RAWAX]

Karolina Bnv

EPs

Jardines Sin Explorar – Control 333 EP [Little Butterfly Uruguay]

Innershades – Homage [Clone Jack For Daze]

Giammarco Orsini / Intheismah – Noctural Whispers [Satelliet Studio Recordings]

Mark Grusane ft Saucy Lady – Take Me [Disctechno]

Orion Agassi – Bolero Drum Tracks [L.I.E.S.]

Phase O’Matic – Tainted Jewels [MAHRES]

Kid Ginseng – I Go Off [Kraftjerkz]

VA – The Best of Disc8 [Smilax Italy]

Cara Carpaccio – Im Weltraum (576000003579 Jahre) [Running Back]

Yuri Suzulki & Pearl River Sound – Split EP [Super Rhythm Trax]

Alben/Compilations

DJ CYPHER – Unknown Frequencies [Mahres]

O/H – No Contact [KR3 Records]

Rapha – Midnight Dancer [Dalmata Daniel]

Lemarie

EPs

Temudo – Meteora [Fuse Imprint]

Mathys Lenne – The Door Of Perception EP [mord]

Ben Reymann – Unissued Series Part 3 [Self-released]

Isabel Soto – Terra Nova [Inguma Records]

VA – SY01 – Brain Cells [Slippery Yard]

No.name – Anonima [Self-released]

Nastia Reigel – Over And [Falling Ethics]

Hitam – Precious Skin [Rhiza Semar]

Laima Adelaide – BLAZE [Predawn Records]

Casual Treatment – Tar 27 [Tar Hallow]

Alben/Compilations

Finalversion3 – Todos los Siempres [Gordo Trax]

Sandwell District – End Beginnings [The Point Of Departure]

Developer – Panotronix [Modularz]

Nanzhen Yang

EPs

CONCEPTUAL – Time is Over [Delirio]

VSK – 47036 [47]

Rrose – Hymn to Moisture [Eaux]

Quelza – La Valse [HAYES]

Maasym – Scythe Implements EP [FLASH Recordings]

Rasser – To Late To Understand [Edit Select]

Viels – Pensieri Ricorrenti EP [mord]

KRTM – SSSPCRLTD011 [SSSPCR]

Tape_2046 – Sisters [Self-released]

Alben/Compilations

VA – Species-1 [47]

VA – Slam Presents Exhibit 1 [Soma]

VA – The Key [Vaerel Records]

Paige

EPs

Ignez – Aventurine EP [Token Records]

Steffi – Yours feat. Virginia [DESTEFSTER]

Lyric Hood – Woman-Hood Chapter 1 EP [M-Plant]

Bailey Ibbs – Volta EP [Night Service Records]

The Advent – Remise [Truncate]

Robert Hood – Underestimated EP [M-Plant]

SOPHIE – Nothing More To Say [Huntleys + Palmers]

Temudo – Shapeless [HAYES]

D.Dan – sequence.01 [summerpup]

BASHKKA – Maktub [UMAY]

Alben/Compilations

Kelela – Raven [Warp Records]

Ignez – Tides [Token Records]

DJ Shufflemaster – EXP [Tresor Records]

Stenny

EPs

Giesse – HC / Evering Dub [Self-released]

Carrier – Tender Spirits [Carrier]

Marmo – Dervanza [Stagno Records]

Octoptic – Reflejo [WVWV]

Future Materials – Fixate [osiris music]

Kop-Z – A Non-Equilibrium Thermodynamic System [Second Born]

Sentient – Blank Aperture [QEONE]

Heaven’s Chair – Trust [H.C.L]

Sun Genam, Medlock, Philip Kylberg – cycle0.2 [mirror zone]

Operator – Cala Serena [ILIAN TAPE]

Alben/Compilations

Conrad Pack – Commandments – [lost domain]

Sara Persico – Sphaîra [Subtext]

Shxcxchcxsh – ……t – [Northern Electronics]