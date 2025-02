Nachti 2025: Komplettes Line-up angekündigt

Das Nachti findet dieses Jahr vom 1. bis 3. August und wie immer im Bungalowdorf Olganitz statt. Nun wurde das Line-up bekanntgegeben: Es spielen etwa Helena Hauff b2b Victor, Lea Occhi, Tasha oder Djrum. Weitere angekündigte Acts sind Mary Lake, Prosumer und Alex Kassian b2b Job Jobse. Ergänzt wird das Programm durch diverse Live-Sets, etwa Neel & .VRIL, James K und Eva Geist. Das komplette Line-up findet ihr unten.

1998 als Nachtdigital gegründet, bietet das Festival eine Vielfalt an Techno, House und Ambient. Direkt an einem malerischen See gelegen, verbindet das Festival Musik, Natur und Schullandheim-Atmosphäre. Seit 2023 findet das Festival nur noch alle zwei Jahre statt.

Festivaltickets für das Nachti sind ab 234 Euro zu haben. Als Einstimmung erscheinen ab März 2025 außerdem Nachti-Podcasts auf Callshop Radio – mit Interviews, Hintergrundinfos und neuer Musik der Festival-Acts.

Alle Infos zum Nachti-Festival 2025 findet ihr auf der Homepage.

Nachti 2025

1. bis 3. August 2025

Bungalowdorf Olganitz, Sachsen

Tickets: Festivalpässe ab 234 Euro (zzgl. 10 Euro Müllpfand und 9 Euro VVK-Gebühr), WoMo Ticket ab 20,50 Euro, Supporter Ticket ab 269 Euro