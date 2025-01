donaufestival: Erste Line-up-Ankündigung

Das donaufestival hat sein diesjähriges Programm vom 2. bis 4. Mai und vom 9. bis 11. Mai angekündigt. An verschiedenen Orten in Krems an der Donau werden Kunst und Diskurs, Film, Performance und Klang gefeiert. Zu den auftretenden Musiker:innen gehören unter anderem Jeff Mills, Anna von Hausswolff und Sega Bodega.

Unter dem Motto „Confusion is next” stehen Paranoia und Misstrauen im Zeichen des „Need for Chaos” im Mittelpunkt. Darüber hinaus werden Ideen zu Desinformation, mobilisierenden Empörungsspiralen, politischen Querfronten, populistischen Scheinlösungen und flexiblen Formen des Faschismus präsentiert.

Besucher:innen dürfen sich auf eine bunte Vielfalt freuen: Orgelmusik für Vampire, irische Folklore in dunklen Drones, Spinnwebelektronik und am letzten Tag Tomorrow Comes The Harvest, die Rhythmusgruppe von Jeff Mills, Jean-Phi Dary und Prabhu Edouard.

Wenn ihr wissen wollt, was sich auf dem donaufestival abspielt, findet ihr hier unseren Nachbericht aus dem letzten Jahr. Alle weiteren Infos zum Festival findet ihr unter diesem Link. Das komplette Programm mit allen Veranstaltungen wird am 6. März veröffentlicht.

GROOVE präsentiert: donaufestival 2025

2. bis 4. und 9. bis 11. Mai

Krems an der Donau



Tickets: Tagespässe ab 49€, Wochenendpässe ab 99€