Elevate Festival 2025: Das Line-up steht!

Das Elevate in Graz bietet vom 5. bis 9. März ein vielfältiges Musikprogramm in einer Reihe von Locations, die in der gesamten Stadt verteilt sind. Dazu gehören die Helmut-List-Halle, das Orpheum Extra und das Mausoleum sowie das Forum Keller und das Aiola Rooftop.

Euch erwartet ein internationales Line-Up mit außergewöhnlichen Künstler:innen und einem musikalischen Cocktail aus Avantgarde, Underground und Extravaganz. Highlights sind Goldie, die Zenker Brothers und der visionäre Produzent Lorenzo Senni. Zu weiteren Musiker:innen gehören unter anderem The Blessed Madonna und Helena Hauff.

Experimentelle Höhepunkte des Programms stellen Live-Performances des kenianischen Klangkünstlers KMRU und der in Berlin lebenden Komponistin Jana Irmert, die ihre immersiven Werke präsentieren, dar. Das Festival hat zudem sein experimentelles Angebot erweitert und stellt das Acousmonium, die legendäre Lautsprecheranlage des Pariser GRM, in den Mittelpunkt.

Tickets sind über NTRY und Öticket erhältlich. Mit einem Solidaritätsbeitrag können Ticketkäufer:innen Menschen unterstützen, die sich den Festivalbesuch sonst nicht leisten könnten.

GROOVE präsentiert: Elevate Festival 2025

5. bis 9. März

Graz

Tickets: Eröffnungskonzert 15€, Tagespässe ab 30€, Festivalpässe 80€