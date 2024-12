Sónar Lisboa 2025: Vollständiges Programm angekündigt

Das Sónar Lisboa hat das vollständige Line-up bekanntgegeben. Vom 11. bis 13. April 2025 wird die portugiesische Hauptstadt erneut Gastgeberin eines der wichtigsten Festivals für elektronische Musik. Zu den 43 Künstler:innen gehören einige der größten Namen der Szene. Neu mit dabei sind Underworld, Richie Hawtin mit seiner neuen Show DEX EFX X0X, Dee Diggs, Josh Caffé mit einer Live-Show, und KI/KI.

Darüber hinaus wird die lokale Underground-Szene durch Stage-Takeovers der Labels Príncipe x TraTraTrax, Dengo Club und Enchufada vertreten sein. Zu den Künstler:innen gehören unter anderem DJ Firmeza b2b Nick León, Mu540, San Farafina, Bitter Babe, Lua de Santana, Pedro da Linha und DJ Lycox.

Das Sónar Lisboa wird die Festivalsaison 2025 einläuten und bietet mit Héctor Oaks, Gabber Eleganzas „Hakke Show”, Modeselektor, BASHKKA b2b Ogazón, oder der Live-Performance „My Own Shadow” von Marcel Dettmann eine breite, genreübergreifende Auswahl an Künstler:innen und Performances.

Das Festival findet im Parque Eduardo VII im Zentrum von Lissabon statt. Das Sónar by Night bespielt am 11. und 12. April den Pavilhão des Parks, während das Sónar by Day am 12. und 13. April sich auch auf zwei offene Bühnen im Freien ausweitet.

GROOVE präsentiert: Sónar Lisboa 2025

11. bis 13. April 2025

Parque Eduardo VII

Lissabon

Tickets: ab 100 Euro