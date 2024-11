Musik als Waffe: Nik Nowaks Klangskulpturen sind in Dresden zu sehen

Nik Nowak präsentiert seine Soundinstallation Schizo Sonics: Klang als Waffe im Kalten Krieg vom 29. November bis zum 2. März 2025 im Militärhistorischen Museum in Dresden. Monumentale Skulpturen und kraftvolle Soundwelten laden Besucher:innen dazu ein, die politische und emotionale Macht von Klang auf eine ebenso sinnliche wie nachdenkliche Weise zu erkunden.

Die Ausstellung rückt zwei zentrale Arbeiten in den Fokus: Panzer (2011), ein zum Soundsystem umgerüsteter Muldenkipper mit Stahlketten, ist eine Soundskulptur, die sich mit den politischen Reggae-Soundsystemen der 1970er in Jamaika auseinandersetzt. The Mantis (2019) ist eine künstlerische Reflexion auf den Lautsprecherkrieg an der deutsch-deutschen Grenze im Kalten Krieg. Dieser entwickelte sich zwischen 1961 und 1965 zu einem akustischen Duell, bei dem sich leistungsstarke Lautsprecheranlagen gegenseitig zu übertönen versuchten.

Nik Nowaks Panzer (Foto: Nik Nowak)

Beide Werke treten in einer konfrontativen Installation in Dialog und schaffen ein Klang- und Kunsterlebnis, das die Besucher:innen in die akustischen Ausläufer der geopolitischen Stellvertreterkriege dieser Zeit ebenso eintauchen lässt wie in die synkopierten Grooves der hauseigenen Reggae-Truppe der Workers’ Party of Jamaica, die zum Beispiel eine strandtaugliche Version der Internationalen spielten.

Im Kontext von Schizo Sonics wird ein 43-minütiges Audio-Essay vorgestellt, das auf Archivmaterial basiert, unter anderem dem DDR-Marschlied „Unsere Panzerdivision”. Das Essay wird von Jessica Edwards gesprochen und von Freestyle-Gedichten des Künstlers Infinite Livez untermalt und verbindet somit historische Klangwelten mit poetischen Reflexionen. Das Essay erweitert die Installation um eine akustische und narrative Ebene, die Besucher:innen tief in die politischen und emotionalen Dimensionen von Klang eintauchen lässt.

GROOVE präsentiert: Schizo Sonics – Klang als Waffe im kalten Krieg

29. November bis 2. März 2025

Kunsthaus Dresden

Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm sind auf der Webseite des Militärhistorischen Museums verfügbar.