GROOVE Charts (Sommer 2024)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Sommer 2024 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

Alpha Tracks, Archie Hamilton, Arthur Robert, Bae Blade, Bailey Ibbs, Baugruppe 90, Beatrice, Best Boy Electric, Carmen Electro, Charles Levine, Cecilia Tosh, Claudio PRC, DJ Guestlist, DJ Karawai, DJ Mell G, DJ Spit, Dold, D-Leria, Fiedel, Fiona Kraft, Floyd Lavine, Franz Jäger, Groove Attack Records, GWÄN, Hitam, Huamaniser, Ina Kacz, Inox Traxx, ISA, Isaac Carter, Jana Falcon, Jerome Sydenham, JKS, Kashpitzky, Kris Baha, Kmyle, KUSS, Kwartz, Lake Haze, Laura BCR, LDS, Liane, Lukas Meunier, LUMI, Malandra Jr., Marcal, Marhu, Mary Yuzovskaya, Mathias Schaffhäuser, Max Devawrin, Menal Batti, Mira Ló, Mona Yim, Nastia Reigel, NIKKNAME, Nina Farrina, Nono Gigsta, Nørbak, Okouru, Olivia Mendez, OPH, Paula Koski, Philippa Pacho, Pink Concrete, Quelza, Rene Wise, re:ni, RUIZ OSC1, Ræza, Sanna Mun, Sedaction, Skydiver Records, Sound Metaphors, TEUTON, Trudge, ttyfal, TWR72, VIL, Voltaire, Windfuhr, Yazzus, Yushh, Zar, Zisko, 3LNA

Top 30 Singles & EPs:

01. GiGi FM – Movimento [Sea~rène]

02. ⁠DHÆÜR – CHAMI presents DHÆÜR [DIG Curated]

03. Stojche – Metaphor [Fuse Imprint]

04. Feral – Chez Driss [Hypnus Records]

05. Cirkle – Sonic Surge [Sublunar]

06. Caribou – Broke My Heart [City Slang]

07. Mathys Lenne – Developer [ORBE Records]

08. Feral & Spekki Webu – Kentaga EP [Aube Rouge]

09. Kaiser – Konsistenz [KEY Vinyl]

10. Azu Tiwaline & Forest Drive West – Fluids In Motion [Livity Sound]

11. Joline Scheffler – Infernal Fomo Compass [KSR]

12. Mia Koden – 34U [Self–released]

13. Kastil – Zero Wear [Stale / Soul Notes]

14. Benales – Constant Motion [Mitsubasa]

15. Linkan Ray – Radion [BE AS ONE Imprint]

16. Floorplan – Feel It (Extended Mix) [Classic Music Company]

⁠17. Antonio De Angelis – Knocking [KEY Vinyl]

18. Barry Can’t Swim – Amor Fati EP (2024 Repress) [Shall Not Fade]

19. Benza – Polygon [Underground Africa]

20. Nørbak – Sopro EP [Token]

21. Quelza – La Danse De L’Albatros EP [HAYES]

22. Rosati – Automatic Response EP [Global Pulse]

23. Yanamaste – Dance EP [Vault Records]

24. KiNK – Quantum Shake [Mutual Rytm]

25. Pearson Sound – Hornet [Hessle Audio]

26. Remco Beekwilder – Principle Of Rotation EP [Emerald]

27. Talismann – Kliniek 2 [Talismann]

28. Arthur Robert – Particle Accelerator [T3R]

29. DJ MARIA. – Silver Lining EP [Katharsis Recordings]

30. Peverelist – Pulse IX [Livity Sound]

Top 10 Alben & Compilations:

01. Skee Mask – Resort [Ilian Tape]

02. VA – Omni (Part 1) [Blue Hour Music]

03. L.B. Dub Corp – Saturn to Home [Dekmantel]

04. Stef Mendesidis – Decima [Klockworks]

05. VA – Obligated Records: Vol.1 [Obligated Records]

06. Holy Tongue Meets Shackleton – The Tumbling Psychic Joy of Now [AD 93]

07. Mike Parker – Dispatches (Reissue 2024) [Field Records]

08. Matrixxman – Identity Crisis [THEGRID]

09. PRZ – Lost Art [Cultivated Electronics]

10. VA – Rødhåd presents: CRIMSON RUBEUS [WSNWG]