Die GROOVE DJ-Charts mit Dold, D-Leria, Franz Jäger, Marhu, Voltaire und Windfuhr

Dold

Dold (Foto: Paula Menyes)

Tracks/EPs:

Stojche – Signal Drive [Fuse Imprint]

Conrad Van Orton – On Point [KEY Vinyl]

Altinbas – Spirit Moves [Token]

ANNĒ – Turn Back Time [Mutual Rytm]

Talismann – Trybal Beat [Talismann]

Blue Hour – Atoll [Arsenik]

Kr!z – There Is No Sun [Blueprint]

Hyperaktivist – Lucero [Al Gharib]

Kancheli – Earthshaketrance [Bassiani]

Tom Carruthers – Ozone [Data Sync]

Alben/Compilations:

Decka – Exit LP [TH Tar Hallow]

Newa – Equilibrium [Bassiani]

DJ AGITATED – Magic Overlooked [Dolly]

D-Leria

D-Leria (Foto: Pietro Sfameni)

Tracks/EPs:

Marco Shuttle – MSP01 [Marco Shuttle Productions]

Shoal – Irama [Tikita]

Polygonia – Da Nao Tian Gong [Midgar]

Piezo – Cyclic Wavez EP [Nervous Horizon]

D-Leria – Il Giardino degli Unicorni [Avian]

Caterina Barbieri – Fantas [Editions Mego]

Feral – Chez Driss [Hypnus]

SØS Gunver Ryberg – 1170 Siva (Bare Bones) [Contort]

Varg – Gore-Tex シティ [Northern Electronics]

Donato Dozzy – Magda [Spazio Disponibile]

Alben/Compilations:

Arca – Mutant [Mute]

Simone Giudice – Oltre [Delirio]

Djrum – Portrait with Firewood [R&S]

Franz Jäger

Franz Jäger (Foto: Yuri)

Tracks/EPs:

Pino Pẽna – Run [Glukkon Records]

Rino Cerrone – Rilis 03 [Unrilis]

Sky H1 feat. Soho Rezanejad – Animal [m_division]

Robert Görl – Exotica [Disko B]

Shed – Turn 2 Turn [Monkeytown Records]

Nima Khak – Sunday Raver [Sand]

Europa – 001 – 2 Audio [Transatlantic]

Imre Kiss – Never [Lobster Theremin]

Patrick Siech – Endgame [Parabel]

Kris Wadsworth – The Boring People [Get Physical Music]

Alben/Compilations:

Prince of Denmark – The Body [FORUM l]

Bjarki – Æ [Trip Recordings]

Calibre – Rudy [Signature]

Marhu

Marhu (Foto: Marcianno Devree)

Tracks/EPs:

Ritmo & Asgard – Dunes [Shamanic Tales]

Avalon & Electric Universe – Plant Medicine [Nano Records]

Marhu – Bhajan EP [ARTCORE Records]

Ueberrest – All You Want [44 LABEL]

Thomas Schumacher & ADHS – Mirazh [Electric Ballroom]

Vizionn – Run [KTK Records]

Catch Me – Franck [44 LABEL]

Marhu – La Monnaie [Electric Ballroom]

Funk Tribe – Drummer (TELETECH)

Benwal – Rush (I don’t wanna wait) [Club Heart Broken]

Voltaire

Voltaire (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Voltaire – Moment [COD3 QR]

Cybotron – Parallel Shift [Tresor]

Daniel Avery – Running [fabric Originals]

Madben & Kosme – We Hit Drums [EPM Music]

Versalife – Axon Terminal [Trust]

Voltaire – Connection Lost [COD3 QR]

Felix Da Housecat – Silver Screen Shower Scene (Laurent Garnier Remix) [Founders of

Filth]

Tal Fussman – Special [Club Bad]

TAFKAMP & David Funk – The Jacker [Moustache Records]

Marco Bailey – KX250ZR [Materia]

Alben/Compilations:

Daft Punk – Homework [Virgin]

Air – Moon Safari [Source]

Daniel Avery – Drone Logic [Phantasy Sound]

Windfuhr

Windfuhr (Foto: Fofo Altinell)

Tracks/EPs:

Diagenetic Origin – Blossom [Sonic Groove]

Fergus Sweetland – I Think He’s Listening To Me [Pressure Systems]

SU01 – USP004 B1 [United Sonic Planet]

Ketch – Morally Fluid [KETCH]

DHÆÜR – Supercinema 05 [SUPERCINEMA]

V.A.L.I.S – Valis 01 [Self-released]

Antonio De Angelis – Total Recall [KEY]

Judy – Eŕoa 1 [Self-released]

Quelza – Atlas Express [HAYES]

Hitam – Precious Skin [RHIZASEMAR]

Alben/Compilations:

Slagman – Krysalis [Talismann]

Trolley Route – Vibrant Colours [Semantica]

Ø Mika Vainio – Oleva [Sahko Recordings]