Mike Brown ist kürzlich verstorben. Todesort, -zeitpunkt und -ursache sind unbekannt. Allerdings wurde im vergangenen Jahr auf einer GoFundMe-Seite Geld für eine Krebsbehandlung gesammelt.

Brown war Mitglied von Direct Drive, einem einflussreichen DJ-Kollektiv, das Ende der Siebziger in Detroit gegründet wurde. Die Crew war maßgeblich an der Entstehung der Szene für elektronische Musik in Detroit beteiligt und befeuerte die Gründung von Deep Space, der Gruppe, der Juan Atkins, Kevin Saunderson, Derrick May und Eddie Fowlkes angehörten.

Bis kurz vor seinem Tod war Brown in Detroit als DJ aktiv und legte bei Veranstaltungen wie Movement und Charivari auf.