Kraftwerk: Neues Buch zum Jubiläum von „Autobahn” angekündigt

In diesem Jahr wird Autobahn von Kraftwerk 50 Jahre alt. Pünktlich zum Jubiläum erscheint ein Buch, das die Geschichte eines der bekanntesten Alben der Düsseldorfer Gruppe nacherzählt. Die Geschichte von Kraftwerks „Autobahn” – eine Liebeserklärung an ein 50 Jahre altes Album erscheint am 1. März im deutschen Halvmall Verlag. Geschrieben hat es der gelernte Industriekaufmann und Soziologe Jan Reetze.

Auf 162 Seiten beschreibt Reetze die Entstehung von Autobahn – mit vielen illustrierten Fakten, aber auch aus seiner Perspektive als Fan. Schließlich habe ihn das Album seit seiner Veröffentlichung im November 1974 nicht mehr losgelassen. „Autobahn gilt als Meisterwerk, das für Kraftwerk den Übergang von Krautrock zur elektronischen Musik einläutete und seine Einzigartigkeit bis heute bewahrt hat”, so Reetze.

Kraftwerk gelten als Elektronik-Pioniere. Die 1970 in Düsseldorf gegründete Band veröffentlichte bis 2003 insgesamt zehn Alben und wurde 2021 als erste deutsche Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Viele ihrer Alben – darunter Autobahn – genießen weltweit Kultstatus.