Die nächste Edition von Slave To The Rave findet am 2. Dezember im Club Ost statt. Nach technischen Problemen beim letzten Rave öffnet diesmal auch der Oldskool Floor. Liebhaber:innen von Neunziger-Jahre-Techno freuen sich auf ein ambitioniertes Line-up mit DJ Slimpatt, Tanith und Wittes.

Wer weniger zurück als nach vorne blickt, begibt sich ohne Umwege auf den Mainfloor. Der gehypte Newcomer Bad Boombox spielt dort eines seiner Schnellen-Brillen-Sets. Außerdem werden unter anderem Alis, JKS, Marcus L und Shanda an den Decks stehen.

Lust bekommen? Wir verlosen 2×2 Tickets für die Veranstaltung am 2. Dezember. Einfach Vor- und Nachname mit dem Namen deiner Begleitperson unter dem Betreff „Slave To The Rave” an gewinnen@groove.de schicken.

GROOVE präsentiert: Slave To The Rave

2. Dezember 2023

Club Ost

Berlin

Tickets: ab 19 Euro