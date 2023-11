Mika Vainio: Hommage von Choreografin Cindy Van Acker

Die Schweizer Choreografin Cindy Van Acker präsentiert heute und morgen Abend ihr Stück „Sunfish” in der Münchner Muffathalle. Die Welturaufführung ist eine Hommage an Mika Vainio, mit dem sie auch zusammengearbeitet hat. Der Musiker ist 2017 verstorben und gilt als finnischer Pionier für elektronische Musik.

Van Acker verbindet ihr künstlerisches Nachdenken über den Tanz mit der Erinnerung an die frühere Zusammenarbeit mit dem finnischen Künstler. Bei der Aufführung werden mehrere Stücke und Auszüge, die zu Vainios Musik kreiert wurden, neu inszeniert. Dabei ist die Veranstaltung Teil der Performance-Serie Access To Dance, die jährlich im Herbst in München stattfindet. Die Reihe hat das Ziel, ein neues Publikum für den zeitgenössischen Tanz anzusprechen.

Vainios Werke bewegen sich im Bereich Minimal Techno und Ambient. Er ist neben mehreren Veröffentlichungen unter Pseudonymen wie Ø oder Philus auch für seine gemeinsame Arbeit mit Ilpo Väisänen als Pan Sonic bekannt. Cindy Van Acker ist als Choreografin in der freien Tanzszene ihres Heimatlandes, der Schweiz, sowie an international etablierten Theaterhäusern erfolgreich. Produziert wird die Aufführung von der Compagnie Greffe.