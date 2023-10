Future East Festival: Gewinnt Tickets!

Das Future East Festival begreift sich als zeitgenössische Musik- und Medienplattform. Die diesjährige Edition fokussiert sich darauf, die Vielfalt und Kreativität von Künstler:innen mit Migrationshintergrund aus Westasien und Nordafrika zu fördern. Am 21. und 22. Oktober soll dazu in der Musikbrauerei Berlin der Zusammenhang von Kultur und Technologie ausgelotet werden.

Das Line-up verspricht Live-Shows von verschiedenen Künstler:innen wie Sara Dziri, KAOSMOS, Ava Rasti und Konapt. Mit einer Mischung aus elektroakustischer, elektronischer und experimenteller Musik reduzieren die Performances sich nicht nur auf ein musikalisches Genre, sondern gewährleisten musikalische Vielfalt. Auch künstlerisch bietet das Festival einiges. So erwartet die Besucher:innen unter anderem die virtuelle Ausstellung Favareh mit Klanginstallationen von Lindred und Sam Eyvaz. Sowohl das Hauptevent als auch die anschließende Afterparty werden in der historischen Musikbrauerei mitten in Berlin stattfinden.

Neugierig geworden? Wir verlosen 2×2 Tickets! Zur Teilnahme schickt eine Mail mit dem Betreff FUTURE23, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Future East Festival

21. und 22. Oktober 2023

Musikbrauerei Berlin

Tickets: Tagestickets ab 20€