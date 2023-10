„How Techno Shapes the Future”: Neue DW-Doku veröffentlicht

Mit How Techno Shapes the Future ist eine neue Dokumentation zur Entwicklung von Techno erschienen. Sie zeigt in 26 Minuten, wo Ursprünge des Techno liegen, wie die Grenzen zwischen Subkultur und Mainstream verschwimmen und welche Veränderungen das für die Zukunft mit sich bringt. Und zwar gratis: Die Doku lässt sich auf dem YouTube-Kanal DW History and Culture streamen.

How Techno Shapes the Future präsentiert Material, das in die Vergangenheit des Techno eintaucht. In Interviews mit Nicky Böhm, Taahliah, Stacey Hotwaxx Hale, Jan Wagner, Luca Eck und Nur Jaber wird die gegenwärtige Wahrnehmung des Genres hinterfragt. Dabei geht es nicht nur um die Anfänge und die Entwicklung, sondern auch um die Einflüsse, die Techno in der heutigen Zeit ausübt. Von den Underground-Anfängen bis hin zum Mainstream-Phänomen verfolgt die Dokumentation den Weg des Techno durch die Musiklandschaft.

Die Dokumentation seht ihr unten.