Bitwig und PreSonus: Neues DAW-übergreifendes Projektformat

Bitwig und PreSonus veröffentlichen ein neues Dateiformat, das es ermöglicht, Projekte DAW-übergreifend auszutauschen. DAWproject ist die neueste von Bitwig geleitete Initiative, die darauf abzielt, Musiker:innen und Produzent:innen zu vernetzen und dabei mehr künstlerische und technische Freiheit zu generieren. Obwohl häufig mehrere DAWs genutzt werden, vorzugsweise weil jeweils eine DAW in einem Bereich besser funktioniert oder einfacher zu bedienen ist als die andere, stellte der Austausch von Projekten über DAWs hinweg stets ein Problem dar. Das soll sich nun ändern.

DAWproject ist ein offenes und kostenloses Dateiformat, das den Wechsel von einer DAW zu einer anderen erheblich erleichtert und es Produzent:innen ermöglicht, ihre bevorzugte DAW für bestimmte Aufgaben auszuwählen. Komplexe und zeitaufwendige Verfahren zum Verschieben von Projekten, Konvertieren von Formaten und Exportieren oder Importieren sollen künftig entfallen – DAWproject-Dateien enthalten alle wichtigen Informationen in einem DAW-unabhängigen Format.

Dieses wird in Bitwig Studio 5.0.9 und Studio One 6.5 unterstützt. Es folgt auf die Einführung von CLAP im vergangenen Jahr, einem kostenlosen und offenen Plug-in-Standard, der in Zusammenarbeit mit u-he herausgebracht wurde. DAWproject ist ab sofort verfügbar.