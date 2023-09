Lunchmeat 2023: Zweite Line-up-Ankündigung, Tickets zu gewinnen!

Wer in diesem Sommer auf dem ein oder anderen Festival war, dürfte eines festgestellt haben: Wohin man auch pilgert, die Line-ups ähneln sich mehr denn je. Gut, dass es das Lunchmeat gibt, das auch in diesem Jahr in Prag modernste visuelle Kunst mit ebenso avancierter elektronischer Musik zusammenführt und sich aus dem Einheitsbrei erhebt.

In dieser Woche gab das Festival bekannt, wer es Evian Christ, Marina Herlop und Voices From The Lake gleichtut und Ende September in verschiedenen Venues der tschechischen Hauptstadt auftritt. Oceanic spielt ein audiovisuelles Live-Set, SØS Gunver Ryberg & Sybil Montet präsentieren mit „Weaving Fields” eine der zahlreichen Weltpremieren. Es wird aber nicht nur in Ehrfurcht auf Projektionen gestarrt: Minor Science, Pinch und lokale Acts wie Ssnurssla spielen DJ-Sets, Club-Atmosphäre ist also ebenfalls garantiert.

Lust bekommen? Wir verlosen 1×2 Tickets für das Lunchmeat 2023. Diese sind gültig für das Kernfestival in der Prager Nationalgalerie vom 28. bis 30. September. Schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff LUNCH23 an gewinnen@groove.de.

Den Nachbericht zur letztjährigen Ausgabe des Lunchmeat findet ihr hier.

Das bisherige Line-up des Lunchmeat 2023.

GROOVE präsentiert: Lunchmeat Festival

25. bis 30. September 2023

Prag

Tickets: 147 Euro