Nation of Gondwana: Tickets zu gewinnen!

Vom 21. bis zum 23. Juli findet am Waldsee in Grünefeld die Nation of Gondwana statt. Auf dem Line-up stehen große Namen wie Ben Klock, Roman Flügel, Rødhåd und Roi Perez. Allerdings dürften Zombies in Miami, Der Dritte Raum und Murat Önen Geheimtipps sein, die mindestens genauso hörenswert sind.

Seit 1994 gehört ein Wochenende am Waldsee in Grünefeld zu den Pflichtterminen des Festivalsommers. Auch in diesem Jahr wird dort in familiärer Atmosphäre unter Tausenden gefeiert. Die örtliche Feuerwehr ist auch beteiligt: Sie verkauft Bratwürste auf dem Gelände und hilft mit dem Schlauch aus, sollte es zu heiß werden. Ein weiteres Highlight und Zeichen für die familiäre Stimmung ist der Auftritt des Grünefelder Frauenchors.

Das Festival ist bereits ausverkauft, wir verlosen 2×2 Tickets. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann sendet uns bis Donnerstag, den 22. Juni um 17 Uhr eine Mail mit euren vollständigen Namen, E-Mail-Adressen beider Personen und dem Betreff NationGewinn an gewinnen@groove.de!

GROOVE präsentiert:

Nation of Gondwana

21.-23. Juli 2023, Grünefeld

Tickets: ausverkauft