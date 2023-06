¡PROTAGONISTAS! im HAU: Gewinnt Tickets!

Das Berliner Theater und Produktionshaus Hebbel am Ufer (HAU) veranstaltet vom 21. Juni bis zum 2. Juli das ¡PROTAGONISTAS! – ein Festival, das mit Performances, Konzerten, Gesprächen und Film einen Beitrag zur feministischen Revolution verkörpert.



„Feministische Bewegungen weltweit führen die Kämpfe an gegen kapitalistische Aneignung, Autoritarismus und (Neo-)Kolonialismus”, schreiben die Veranstalter:innen. „Anders als eine liberale, vorwiegend westliche feministische Agenda reduzieren sie sich nicht auf die Forderung nach einem gleichen Anteil von Frauen* bei der derzeitigen toxischen Lebensweise”, heißt es weiter. „Sie verstehen das Patriarchat als systemisch verwoben mit neoliberaler Politik, ökologischer Zerstörung und staatlicher Gewalt und formulieren das feministische Projekt als Motor für politische Transformation und strukturelle Veränderung.”



Künstlerisch und diskursiv sollen die verschiedenen Ansätze der feministischen Bewegungen aufgegriffen werden. Das Festival soll außerdem ein Ort der Vernetzung von Feminist:innen und diasporischen Communitys sein.



Den Startschuss für das Festival setzt am kommenden Mittwoch das Frauenkollektiv LASTESIS aus Chile. In ihrer durch Musik begleiteten Performance Canciónes Para Cocinar geht es unter anderem um Abtreibungsrechte, den Kampf gegen häusliche Gewalt oder die Aufteilung des öffentlichen und privaten.

Konzerte gibt es unter anderem von Künstler:innen aus Argentinien und Deutschland. Ebow, eine deutsche Rapperin mit kurdischen Wurzeln, spielt am 25. Juni Hip-Hop und R’n’B im HAU1, während Chocolate Remix am 1. Juli einen Mix aus Reggaeton und lateinamerikanischem Rap im HAU2 liefert.

Im Anschluss an diverser der Veranstaltungen findet die HAU-Partyreihe Dance with us! im CAN mit wechselnden DJs statt. Der Eintritt ist hier frei.

21. Juni bis 2. Juli 2023

Tickets: ab 13 Euro (ermäßigt 8 Euro), Kombi-Ticket: drei Vorstellungen für 35,00 Euro (ermäßigt 25,00 Euro)

HAU Hebbel am Ufer

Kreuzberg

Berlin