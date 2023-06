Kompakt: Ausstellungen und Dubplate zum 30. Geburtstag

1993 wurde Kompakt in Köln gegründet. Nun feiert der Zusammenschluss aus Plattenladen, Label und Vertrieb seinen 30. Geburtstag mit einer Dubplate, die nur in 30 Einzelanfertigungen erhältlich ist. Jede der Platten ist mit einem individuellen Artwork von Wolfgang Voigt ausgestattet. Sie erscheint anlässlich der Ausstellung Kompakt 1993-2023: The visual side of music, die am 9. Juni im House of Chappaz in Barcelona eröffnet wurde und bis zum 16. Juni zu sehen ist.

Ausstellungsansicht Rom (Foto: Presse)

Zuvor waren die Arbeiten bereits in der Galerie Contemporary Cluster in Rom und bei Lampo in Mailand zu sehen. Teil der Ausstellung sind die Cover-Artworks der Reihe Pop Ambient von Veronika Unland, Arbeiten vom Kompakt-Mitbegründer Wolfgang Voigt sowie weiteren internationalen Künstler:innen, die in den vergangenen 30 Jahren Artworks zu den Veröffentlichungen des Labels beigetragen haben. Am Eröffnungsabend spielte Voigt ein Live-Set seines Albums Rückverzauberung, Veronika Unland steuerte ein Ambient-DJ-Set bei.

Ein Bild aus der Ausstellung von Wolfgang Voigt (Foto: Presse)

Auf der Jubiläumsplatte, die nur in einer Serie von 30 Dubplates erhältlich ist, sind fünf frühe Tracks von den Kompakt-Gründern Reinhard Voigt, Wolfgang Voigt, Michael Mayer, Jürgen Paape und Jörg Burger zu hören. Erhältlich ist sie im Webshop von Kompakt.

Zur Ausstellung erscheinen das gleichnamige Buch und die Kunst-Edition Kompakt Adler / Punk Edition, die ebenfalls im Webshop erhältlich sind.